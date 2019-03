Pozor, nesreča zaprla avtocesto

Napovedan sneg do nižin

LJUBLJANA – V zadnjih tednih nas je spomladansko vreme prav lepo razvajalo, zato smo nekako že lahko pričakovali poslabšanje in padavine. Zaradi opozoril o veliki požarni ogroženosti na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji bo nekaj padavin zelo dobrodošlih. Kot so nam povedali pri Agenciji RS za okolje (Arso), bo jutri najtoplejši dan, segrelo se bo čez 20 stopinj, predvsem na vzhodu