FOTO: Iris Mulej delila veselo novico: Spet smo najtežji v vsej porodnišnici

»No, pa smo končno v dveh kosih. Spet smo najtežji v celi porodnišnici, tako kot je bila najtežja že Isabella 2016, in za mano je ponovno en lep, naraven in hiter porod, nova krasna izkušnja,« je na svojem instagram profilu zapisala manekenka, a danes bolj znana kot vplivnica, Iris Mulej in objavila fotografijo novorojenčka, ki ga je dobila s partnerjem Admirjem Barčićem.