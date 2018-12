Pozor, gripa na pohodu!

LJUBLJANA – V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana opažajo porast gripe (influenca A) in respiratornih okužb. Kot so zapisali na Twitterju, so zaenkrat okužbo z influenco A potrdili pri 30 testiranih osebah.Akutne okužbe dihal običajno dosežejo vrh v januarju ali februarju. Kot najbolj učinkovit način za preprečevanje obolevnosti in zapletov, ki so lahko posledica gripe, pa pristojni svetujejo cepljenje.Proti sezonski gripi se je cepljenje pri nas začelo 1. oktobra, še posebej pa ga priporočajo občutljivejšim skupinam, kot so starejši od 65 let, nosečnice, manjši otroci in kronični bolniki.