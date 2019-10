Pozor, do nedelje popolna zapora ceste pri obvoznici

LJUBLJANA – Zaradi rekonstrukcije ceste bo od torka do nedelje v Ljubljani za ves promet zaprta Šmartinska cesta na območju nadvoza čez ljubljansko obvoznico v smeri proti vzhodu, so sporočili z Mestne občine Ljubljana (MOL). Obvoz bo po Šmartinski, Kajuhovi in Letališki cesti, prav tako bodo nekoliko drugače vozili mestni avtobusi na linijah 2 in 7.



Dela za ureditev Šmartinske ceste na križišču z obvoznico z dodatnim pasom za zavijanje desno na južno vezno cesto ob obvoznici proti Bratislavski cesti, širitev veznih cest med Šmartinsko in Bratislavsko cesto na obeh straneh obvoznice v dvopasovnici, ureditev dodatnega pasu na Bratislavski cesti v smeri južne vezne ceste in pa ureditev krožišča na Bratislavski cesti v turbokrožišče sicer že nekaj časa potekajo. Izvaja jih KPL s podizvajalcema Javno razsvetljavo in Kolektorjem CPG.



Ljubljanska občina se je lotila obsežne rekonstrukcije priključkov na območje BTC. Celotni nabor rekonstrukcij bo predvidoma zaključen v letu 2021.



Na občini vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.