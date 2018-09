Pozor, danes si to lahko privoščite zastonj

LJUBLJANA – Letošnji teden mobilnosti se bo zaključil z že tradicionalnim dnevom brez avtomobila. V Ljubljani ga bodo izvedli jutri, 22. septembra, v številnih drugih mestih pa že danes in pripravili različne aktivnosti ter ugodnosti v javnem potniškem prometu. V projektu tedna mobilnosti, katerega tema je Združuj in učinkovito potuj, sicer sodeluje 77 slovenskih občin. Vse so se zavezale k trajnostnim ukrepom za zmanjšanje avtomobilskega prometa. Brezplačno tudi parkiranje V Ljubljani bodo za motorni promet zaprli Slovensko cesto na odseku od Aškerčeve do Šubičeve ceste, kjer bo potekal festival s športnim pridihom. Tednu mobilnosti bo namreč sledil še Evropski teden športa (23.–30. september). Na dan brez avtomobila bo uporaba avtobusov LPP brezplačna, prav tako parkiranje na parkiriščih P+R v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi imajo v tednu mobilnosti tudi vrtci in šole v ljubljanski občini in pa obiskovalci predstav Kinodvora.



Brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi na vseh linijah bo omogočila tudi mestna občina Maribor, in sicer že danes, 21. septembra. Sicer pa je na Trgu generala Maistra ves teden potekal Parkirni dan s preureditvijo parkirnih mest v prostor za sprostitev in zabavo. Brezplačna izposoja koles V Celju letos za promet niso zaprli Prešernove ulice, so pa pripravili številne prireditve na številnih drugih lokacijah. Glavna novost je 35 koles za izposojo na osmih lokacijah – KolesCE. Podoben projekt so zagnali tudi v Kranju – KR s kolesom. V Murski Soboti so dan brez avtomobila obeležili že v torek, 18. septembra. Za promet so zaprli mestno središče, napolnili so ga otroci in se preizkusili na poligonu ter drugih aktivnostih. Odprli so tudi prenovljeni Trg zmage.