Potrjeno, takšna bo po novem minimalna plača

LJUBLJANA – Državni zbor je s 56 glasovi za in nobenim proti podprl novelo zakona o minimalni plači, ki so jo ob podpori koalicijskih poslanskih skupin pripravili v stranki Levica. Predlog je dopolnjen z amandmaji, ki jih je že v ponedeljek podprl matični odbor, za razpravo na plenarni seji pa ni bilo vloženih dodatnih dopolnil.



Novela zakona minimalno plačo s sedanjih okoli 638 evrov neto prihodnje leto zvišuje na 667 evrov, leta 2020 pa na 700 evrov neto. Poleg tega ureja tudi časovnico izločitve dodatkov iz minimalne plače - dodatki bodo iz minimalne plače izločeni s 1. januarjem 2020 - ter formulo za njen izračun, po kateri je minimalna plača omejena tako navzgor kot navzdol oz. najmanj 20 in največ 40 odstotkov nad preračunanimi minimalnimi življenjskimi stroški.



Predlog novele je sicer naletel na burne odzive delodajalskih organizacij, ki so predlagateljem očitale, da so se sprememb, ki bodo podjetjem močno otežile poslovanje, lotili brez socialnega dialoga. Delodajalci so med drugim opozarjali, da bo dvig minimalne plače porušil plačna razmerja in povzročil uravnilovko, slišati pa je bilo celo opozorila o zapiranju podjetij zaradi nepričakovanega velikega dviga izdatkov za plače. Vlado so tudi pozvali, naj raje davčno razbremeni vse plače.