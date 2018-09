Potrjeno: razkrivamo, od kod je novi loto milijonar

RAVNE NA KOROŠKEM – Sedmica pri lotu je padla in razveselila srečneža, za katerega se je sprva vedelo zgolj, da je prave številke vplačal na Ravnah na Koroškem. Zdaj je tamkajšnji župan Tomaž Rožen razkril, da zmagovalec res prihaja iz njihove občine, saj je občinski proračun po novem težji za malenkost več kot 690.000 evrov (15 odstotkov od dobitka, ki je znašal 4,6 milijona evrov). Na občini že kujejo načrte, kako bodo nepričakovano dobljeni denar porabili, k idejam pa so pozvali tudi tamkajšnje prebivalce.



Na Loteriji Slovenije so povedali, da je novi milijonar (če to še ni bil) sedmico, vredno 4.603.768,63 evra, prevzel 17. septembra. Po odbitju davščin so mu na transakcijski račun nakazali natančno 3.913.203,34 evra.