Poslanec, ki je ukradel sendvič: Pričakovanje stranke prestrogo, preveč drakonsko

LJUBLJANA – »Ugotavljam, da poslancu Krajčiču preneha mandat poslanca s 4. marcem 2019,« je danes jasno izjavil Dejan Židan, predsednik Državnega zbora (DZ) RS, in napovedal, da bo na njegovo mesto sedel novi. Še pred tem je Krajčič dobil besedo, da razloži odstop. Še enkrat je pojasnil, da je preverjal popolnost oziroma nepopolnost nadzora v trgovini. Sendviča sprva ni plačal, ampak je šel v DZ in razpravljal o tem. Nato se je v trgovino vendarle vrnil in sendvič, ker je, tako je dejal, pošten, plačal. »Dejanje je bilo neprimerno, zaradi česar se opravičujem. Dejanje obžalujem, kljub temu da nisem imel nikoli namena odtujiti sendviča,« je povedal. Izpostavil je še, da kdor krade, stori to namenoma, dejanje taji, skriva in ne poravna računa. Medtem pa sam ob prihodu ni imel v mislih tega in ni šlo za to. Trdi, da je šlo za neprimeren eksperiment. Naslednji dan je na podlagi pričakovanj stranke LMŠ podal odstopno izjavo kot poslanec DZ: »Ocenjujem, da je bilo pričakovanje stranke prestrogo, preveč drakonsko. Zaradi družbenega eksperimenta, čeprav neprimernega, se ne odstopa. Odstopa tudi ne more od poslanca nihče zahtevati. Poslanec je v tem povsem samostojen. Vendar si sebe ne znam predstavljati, da bi v državnem zboru deloval kot nepovezani poslanec, saj vanj nisem prišel samostojno, ampak na listi LMŠ.« Dobil je nekaj pozivov, da vztraja v DZ, a se je kljub temu odločil zaključiti predčasno zaključiti mandat.



Krajčič se je zahvalil vsem kolegicam in kolegom, volivcem in podpornikom pa se je opravičil, da mandata zaradi napake, ki jo je zagrešil, in zelo strogih pričakovanj stranke, ni mogel končati. »V tej zgodbi o sendviču je moral nekdo popustiti in tokrat sem jaz in mislim, da pametno. Upam, da bo družba odslej pravičnejša, poštenejša, prijaznejša, da bo več ponižnosti, da bo manj nacizma, da bo tolerantnejša.«