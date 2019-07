Poslanci podprli kandidaturo Janeza Lenarčiča

LJUBLJANA – Parlamentarni odbor za zadeve Evropske unije (OEU) je na današnji seji podprl kandidaturo Janeza Lenarčiča za prihodnjega evropskega komisarja iz Slovenije.



Za sedanjega veleposlanika pri EU je glasovalo osem članov odbora, dva sta bila proti, je sporočil predsednik odbora Igor Peček.



Odbor bo danes sprejeto mnenje posredoval vladi, ki mora ime kandidata v Bruselj sporočiti do 26. avgusta.



Lenarčič se je pred glasovanjem predstavil članom odbora. To je bila prva predstavitev kandidata za člana Evropske komisije v slovenskem parlamentu do zdaj. Zaslišanje namreč predvideva sprememba zakonodaje iz leta 2015. Verjame, da ima dobro podlago Orisal je dosedanjo kariero in izrazil prepričanje, da njegovo dosedanje delo in rezultati izkazujejo izpolnjevanje vseh treh pogojev za evropskega komisarja, ki so splošna usposobljenost, zavzetost za Evropo in neodvisnost. Verjame tudi, da ima dobro podlago za soočanje z izzivi, ki čakajo novo komisijo. Te izzive je članom odbora tudi predstavil.



Napovedal je tudi, da bo, če bo postal komisar, nenehno opozarjal na temeljno poslanstvo Evropske komisije, da skrbi za spoštovanje prava unije, se zavzemal za enakopravno obravnavo evropskih državljanov, za enakopravno obravnavo vseh držav članic ter za dosledno spoštovanje prava EU, za utrjevanje vladavine prava in vseh vrednot, ki jih ta ščiti. Dodal je, da v veliki meri deli vizijo novoizvoljene predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen za Evropo.