Poslanci imajo razlog za veselje: državni zbor za sto tisočakov kupil tole

Javno naročilo za nabavo računalnikov so oddali za 99.987,54 evra z DDV. Izbrani ponudnik je dobavil računalnike Lenovo ThinkPad T480s, 20L8.

Tak tip računalnikov je kupil državni zbor. FOTO: Lenovo.com

LJUBLJANA – Poleg dobro plačanih služb so nove poslance pričakali tudi novi prenosniki. Državni zbor je namreč prek javnega naročila kupil sto prenosnih računalnikov, za katere so odšteli malenkost manj kot sto tisoč evrov. Iz državnega zbora pojasnjujejo, da so prenosni računalniki namenjeni delu poslank in poslancev, strokovnih služb, uporabljajo jih za podporo uporabnikom, pri vodenju sej delovnih teles, predstavitvah, dogodkih, konferencah ...Na javno objavljen razpis sta pripeli dve ponudbi. Eno je oddalo podjetje Marand Inženiring, ki je posel tudi dobilo, dobrih 20 odstotkov dražjo ponudbo (122.628,30 evra z davkom na dodano vrednost) pa je pripravil Telekom Slovenije, ki je iz igre tako izpadel. Pritožb na razpis ni bilo, prenosni računalniki, namenjeni uporabnikom v državnem zboru, pa so že bili dobavljeni.Zanimivo je tudi, kako so v državnem zboru izbrali najboljšega ponudnika. V razpisu so navedli, da bo najboljši ponudnik izbran na podlagi dveh dejavnikov: 80 točk je predstavljala cena, 20 pa teža. A zadnje, to je 20 točk, je bilo mogoče doseči le, če je računalnik težek enako ali lažji od 1200 gramov. Ponudbe, katerih računalniki bi bili težji od 1500 gramov, pa bi bile izločene.Zakaj ravno 1500 gramov, smo jih pobarali. »Glede na naravo dela uporabnikov je bila kot ena od zahtev oziroma meril postavljena tudi prenosljivost prenosnih računalnikov oziroma njihova masa. Pri tem smo upoštevali tudi to, da je bila še vedno zagotovljena možnost ponudbe različnih proizvajalcev,« so zapisali v odgovoru.Kaj se bo zgodilo s starimi računalniki? 90 poslancev namreč pomeni 90 starih računalnikov. Ni še končne odločitve, pojasnjujejo iz hrama demokracije.