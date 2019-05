Poslanci enotni: darovalci organov enakovredni krvodajalcem

LJUBLJANA – Državni zbor je današnjo sejo začel z obravnavo novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jo je po skrajšanem postopku vložil državni svet z namenom, da bi darovalce tkiv in organov po nadomestilu med začasno zadržanostjo z dela izenačili z darovalci krvi. Novela je prejela enotno podporo poslanskih skupin.



Državni svetnik Tomaž Horvat je v imenu predlagatelja pojasnil, da novela prinaša rešitev, po kateri bi se tudi nadomestilo med začasno zadržanostjo z dela zaradi darovanja tkiv in organov ves čas krilo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini stoodstotne osnove, kot to velja pri darovanju krvi. S tem bi tudi preprečili upad števila darovalcev.



Novela po Horvatovih besedah ne bi imela posledic za državni proračun, bi pa povečala izdatke zavoda za zdravstveno zavarovanje. Predlogu državnega sveta po odpravi neenakopravne obravnave darovalcev, ki jo je leta 2012 prinesel zakon za uravnoteženje javnih financ, so pritrdili v vseh poslanskih skupinah. Tudi iz vladnih vrst je bilo slišati, da noveli ne nasprotujejo.

Alenka Jeraj (SDS) je med predstavitvijo stališč poslanskih skupin neenakopravno obravnavo darovalcev ocenila kot neutemeljeno in krivično. Za izenačenje nadomestila med začasno zadržanostjo z dela pri vseh darovalcih so se zavzeli tudi Jože Lenart (LMŠ), Samo Bevk (SD), Mojca Žnidarič (SMC), Iva Dimic (NSi), Andrej Rajh (SAB), Branko Simonovič (Desus) in Lidija Ivanuša (SNS). Zdajšnjo ureditev so označili za neetično.



S tem so se strinjali tudi v Levici in zakonski predlog državnega sveta še razširili s predlogom dopolnila, ki bi vsa bolniška nadomestila, ne le v primeru darovalcev, vrnil na višino pred sprejetjem varčevalnega zakona.