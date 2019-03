Ponoči se širi grozen smrad

Zbor krajanov je potekal v mirnem tonu in se po dobri uri končal z obljubo, da se bodo na kranjski občini takoj lotili reševanja problematike.

Takšen je potoček, ki teče ob industrijski coni. Zakaj se nihče ne zgane in ugotovi, kdo in s čim ga onesnažuje? FOTO: Rafael Šumi

Od potočnih rakov do mavričnih lis

Neumorna borca za čisto okolje: profesor matematike Marko Špolad in Rafael Šumi, 81-letni upokojenec FOTO: Špela Ankele

Zakopani sodi z odpadki?

Ponoči se širi smrad

Na zboru krajanov se domačini ta teden niso spraševali le o onesnaženosti voda in (neurejeni) kanalizaciji, temveč so opozorili tudi na smrad. Ta se po trditvah domačinov po kraju širi predvsem ponoči. Krajanom Stražišča v vseh teh letih nihče ni pomagal priti do odgovora na vprašanje, kako onesnažen je zrak, ki ga dihajo. Tudi zato so kranjsko občino pozvali, naj čim prej postavi ustrezne merilnike, rezultate monitoringa pa naj javno objavi. Predlagali so še, naj začnejo ustrezno urejati kanalizacijo. Pozvali so k ureditvi obvoznice in k temu, da bi industrijsko cono sporazumno preselili.

Plastenke z vodo so prebivalci Stražišča kazali že prejšnjim županom Kranja, pa se ni nič premaknilo. FOTO: Špela Ankele

KRANJ – Profesor matematike na škofjeloški gimnazijiin upokojenecsta že 15 let gonilna sila Civilne iniciative za zeleno Stražišče. Desetletje in pol neumorno opozarjata, da na zahodnem obrobju Kranja vse glasneje tiktaka ekološka bomba.Na zboru krajanov sta ta teden, skupaj s številnimi krajani Stražišča, ki so napolnili dvorano kulturnega doma, novemu kranjskemu županuin njegovim sodelavcem predstavila pereč problem, ki bi se ga kazalo lotiti čim prej. Zbor krajanov je potekal v mirnem tonu in se po dobri uri končal z obljubo, da se bodo na kranjski občini takoj lotili reševanja problematike.Največja težava, na katero v Stražišču že vrsto let opozarjajo borci za čisto okolje, je industrijska cona Laze, v kateri delujeta tudi podjetje za predelavo nevarnih odpadkov in livarna. Cona leži v neposredni bližini Nature 2000, poleg tega je od strnjenega naselja oddaljena le lučaj. Okoli cone, ki nima urejene kanalizacije niti ni tukaj čistilne naprave, danes tečejo mrtvi potoki. Enkrat obarvani sivo, drugič zeleno, tretjič spet okrašeni z mavričnimi lisami. Domačini, ki so danes v zrelih letih, še pomnijo, kako so v teh potočkih plavale ribe in kako so v njih čofotali potočni raki, ter se čudijo, kako vse inštitucije in inšpekcije, ki jih imamo v Sloveniji, dopuščajo takšno stanje.Nedaleč proč od Laz je gozdnato območje, za katero ve glas ljudstva povedati, da je tja kranjska industrija pred desetletji odlagala odpadke – menda so še danes zakopani pod zemljo. Do danes krajanom še nihče ni dal jasnega odgovora na vprašanje, ali govorice o sodih z odpadki držijo. Prav tako domačini ne vedo, kaj naj bi bilo zakopano pod zemljo in koliko sodov naj bi kranjska industrija odložila v gozdiček, ki se razteza med Stražiščem in Zgornjimi Bitnjami.V vseh teh letih so se borci za čisto okolje obrnili že na več naslovov, pri čemer jih je podprla nevladna organizacija Alpe Adria Green. Na problem so vztrajno opozarjale državne in občinske inšpekcije, s Stražiščem so se ukvarjala različna sodišča. »A ostali smo sami, z majhno ekipo, na katero sem silno ponosen,« je desetletje in pol dolg boj z mlini na veter ta teden opisal profesor matematike Marko Špolad.Če je Špolad civilni iniciativi posodil svoj glas in obraz, pa je upokojenec Šumi tisti, ki vsa ta leta vztrajno beleži vse, kar se dogaja v Stražišču. Posnetih ima na stotine fotografij – večina njih ne kaže lepe ali neokrnjene narave, ki se razteza tik pod Joštom, priljubljenim kranjskim izletniškim hribčkom. Tudi na nedavnem zboru krajanov je 81-letni upokojenec postregel s sliko, ki se ti vtisne v spomin, kajti v dvorano kulturnega doma je prinesel vodo. Zbranim je pokazal nekakšno rjavo zelenkasto tekočino, ki jo je nekaj ur prej zajel iz potočka ob industrijski coni Laze. Tisti z boljšim spominom so se lahko samo spomnili, da je podobno brozgo Rafael Šumi že pred leti prinesel enemu od prejšnjih županov Kranja, pa se odtlej sporni potoček ni nič spremenil na lepše.