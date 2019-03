Pomurci ocenili že več kot 1600 salam

Koliko gramov bi mu pripisali vi?

Viktor Zemljič je bil lani drugi, letos pa najboljši.

Pomurskih tekmovanj se je v vseh letih udeležilo 444 salamarjev iz Slovenije in tujine.

Dozdajšnji zmagovalci

Najboljši s Pomurskih salamijad: Ignac Jakomina (Črenšovci), Jože Hamler (štirikrat, Gornji Ivanjci), Feliks Petek (Črešnjevci), Sandi Jerenec (Boračeva), Marjan Kralj (trikrat, Ihova), Milan Janežič (Škocijan), Milan Belec (Železne Dveri), Darko Hlupič (Slovenj Gradec), Milan Pečnik (Gotovlje, Žalec), Darko Hlupič, Jan Halec Kralj (Ihova), Milan Kolar (štirikrat, Beltinci), Andrej Kardinar (Lutverci), Edi Štanta (Podgrad), Viktor Zemljič (Boračeva).

V času, ko so po Sloveniji in svetu svoj dan praznovale ženske in tudi moški mučenci, so bili Radenci in okolica v znamenju tradicionalne, že 23. Pomurske salamijade.Večdnevna prireditev, ki se je z razglasitvijo rezultatov in posebno slovesnostjo sklenila v restavraciji hotela Radin v Radencih, je ob podpori prijateljev in poslovnih partnerjev pripravilo Turistično društvo Radenci. Že sredi prejšnjega tedna so v gostišču Erinox v Radencih zbirali vzorce, naslednji dan je v hotelu Izvir potekalo ocenjevanje, v soboto pa je bila razglasitev rezultatov, na kateri se je poleg tekmovalcev in njihovih svojcev trlo obiskovalcev.Nič čudnega, kajti vsi so lahko brezplačno poskusili ocenjene salame ter se malo pozabavali. Za prijeten večer so poskrbeli še pevci Moškega pevskega zbora Grajana ter ansambel Horizont.Na 23. Pomurski salamijadi je sodelovalo 45 izdelovalcev domačih salam z 59 vzorci, med njimi je bilo 11 novih salamarjev, ki so nastopili prvič. Vse izdelke je ocenjevala strokovna komisija v sestavi veterinar, dr. med. vet., mag., učiteljica kuharstva, mesarski mojsterter živilski tehnologiin. Najvišja možna skupna ocena štirih sodnikov (sodnika z najvišjo in najnižjo oceno se ne upoštevata) je 60 točk, od tega največ šest točk za okus, štiri točke za prerez – videz, barvo in teksturo, tri točke za vonj in dve točki za zunanji videz.Med kopico kakovostnih izdelkov so imeli člani komisije težko delo, a so se morali odločiti za šest najboljših, točke pa so podelili prav vsem. Šest najboljših s Pomurske salamijade se bo udeležilo slovenskega finala salamijad, ki bo 9. maja v Šmarjeti, in sicer so to zmagovalec, drugouvrščeni, tretji, četrti, petiin osmi(Zemljič in Žalik sa imela med osmimi najboljšimi po dve salami).Kot je pedantno izračunaliz organizacijskega odbora, so na 23 Pomurskih salamijadah ocenili že 1601 vzorec, tekmovanja pa se je v vseh teh letih udeležilo 444 salamarjev iz vse Slovenije ter tudi iz nekaterih sosednjih držav. Vseh 23 prireditev sta se udeležila le dva salamarja, in sicer lanski zmagovaleciz Podgrada pri Gornji Radgoni in večkratni zmagovaleciz Gornjih Ivanjcev. V sklopu 23. salamijade so izvedli tudi ugotavljanje teže 5,36 kg težkega pršuta –iz Podgrada pri Gornji Radgoni je zadel v črno in pršut dobil v last in slast.