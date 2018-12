Polonca Dobrajc toži državo

LJUBLJANA – Na delovnem in socialnem sodišču se je nadaljeval sodni proces, ki ga je nekdanja poslanka Polonca Dobrajc, ta je bila v državni zbor izvoljena trikrat (sprva na listi SNS, nato je prestopila v SDS), sprožila zoper državo. To toži zaradi mobinga in trpinčenja na delovnem mestu, in sicer v času, ko je bila zaposlena kot državna pravobranilka.



Nekdanja poslanka naj bi zaradi posledic osemletnega trpinčenja na delovnem mestu trpela za depresijo in anksioznostjo, za kar zahteva okrog 30.000 evrov odškodnine. Zaradi zdravstvenih težav je zdaj invalidsko upokojena.



Tožena stranka pa po drugi strani Dobrajčevi očita domnevno čezmerno koriščenje letnega dopusta in bolniške, kar pa je odvetnik Mitja Pavčič označil za nedopustno. »Očitanje tožnici letnega dopusta – celo v tem postopku – je nenavadno, saj bi morali spoštovati državne oziroma svoje lastne zakone,« je prepričan.



V več kot peturnem pričanju je Polonca Dobrajc izrazila prepričanje, da se ji je leta delala krivica, predvsem kar se tiče dežurstev in jemanja letnega dopusta. Nekdanjemu delodajalcu očita tudi čezmerno obremenjenost, saj je prepričana, da je prav ona v roke prejemala več spisov kot drugi zaposleni ali so bili njeni med bolj zahtevnimi. Šla se je rusko ruleto Nekdanja poslanka naj bi v določenem obdobju delala po cele dneve, prebedela naj bi tudi veliko noči. »Zvečer se nisi mogel več spomniti, kaj si podpisal; šel si se rusko ruleto,« je dejala Dobrajčeva.

Nekdanjim nadrejenim očita tudi, da so ji večkrat zavrnili dopust. Nekega dne naj bi naletela na izpraznjeno pisarno, na mizi pa naj bi jo čakala odredba, da ji bodo vse njene spise pregledali in zaključili. To se po besedah poslanke ni še nikdar zgodilo nobenemu oddelku, sploh pa ne posamezniku.



Kolegice naj bi Dobrajčevi večkrat očitale tudi njeno politično zgodovino. »Me smo se morale za mandate truditi, ti pa si politična,« naj bi ji večkrat govorile, kar pa je nekdanja poslanka označila za izredno diskriminatorno in neutemeljeno.