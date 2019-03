Predlagajo, da bi Slovenci dobili nov državni praznik

LJUBLJANA – Stranka SD, natančneje Ženski forum stranke, je pred dnevom žena javnosti predstavila idejo, da bi 8. marec postal državni praznik.»Namen je, da pozovemo širšo iniciativo in ostale politične stranke, da se nam pridružijo in skupaj dosežemo dogovor o uzakonitvi tega praznika,« je predlog prestavila predsednica Ženskega foruma SDMeni, da je boj za pravice žensk treba prepoznati kot praznik in da je pravice med moškimi in ženskami treba izenačevati. Meni tudi, da ni prav, da se danes nekoč že izborjene pravice postavlja pod vprašaj.Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga po svetu že od leta 1911 obeležujejo 8. marca. Na ta dan praznujemo ekonomsko, politično in socialno enakopravnost žensk ter njihove dosežke. Pobudo za praznovanje 8. marca je dala nemška feministka in socialistka, rojena, ki se je od leta 1889 javno borila za pravice žensk.Ženski forum je podprlo tudi vodstvo stranke SD. Podpredsedniksi želi, da bi Slovenijo uvrstili med vodilne države na svetu po enakopravnem sprejemanju spolov.iz mladega foruma SD je nadaljevala: »Pravice žensk so izborjene, sam boj pa še zdaleč ni končan, ampak ga moramo nadaljevati.«Na vprašanje, ali bodo predlagali, naj bo 8. marec dela prost dan, je Vukova odgovorila: »Naš cilj ni dela prost dan, ampak da tako pomemben dan tudi simbolno obeležimo na državni ravni.«V Sloveniji imamo dvanajst državnih praznikov, od tega jih je sedem dela prostih.