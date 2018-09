Policijski psi na prodaj

Za Jono, Azza, Hilla, Acona in Dallasa na MNZ zbirajo ponudbe do 24. septembra.

LJUBLJANA – Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je objavilo poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo petih službenih policijskih psov. Vsi so nemški ovčarji, izklicna cena pa je med 75 in 800 evrov.Za 800 evrov prodajajo psičko Jono, ki je bila poležena junija lani in je končala program vzgoje ter začetne vaje poslušnosti in iskanja. Osemsto evrov je cena tudi za Hilla, poleženega maja lani, ter Acona, poleženega novembra 2016. Za izhodiščno ceno 75 evrov prodajajo Azza, poleženega septembra 2016, ki pa ga je treba zaradi zdravstvenih težav čim manj obremenjevati. Dallasa, poležen je bil julija 2013, prodajajo po izhodiščni ceni 750 evrov.Kot navajajo na spletni strani MNZ, ponudbe zbirajo do 24. septembra, izbran pa bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, a najmanj v višini izhodiščne cene. Jono, Azza, Hilla in Acona si lahko zainteresirani ogledajo na Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana, po dogovoru z(tel. št. (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 51) ali(tel. (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 52). Dallasa je možno videti na Policijski postaji vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor v Danjkovi ulici 4, tudi po dogovoru (ali, tel. št. (02) 320 97 00).