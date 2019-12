Panika: območje zaprto, prebivalce evakuirajo

Prejšnji teden je uhajal plin v Britofu. FOTO: PU Kranj

V Orehovljah so zaradi poškodovane plinske cevi malo pred 13. uro zaprli območje. Stekla je evakuacija, med katero so na varno odpeljali okoli deset ljudi, je sporočila policija in ob tem poudarila, naj prebivalci upoštevajo navodila pristojnih na kraju. Cesta Britof–Predoslje je v Orehovljah zaprta.Plin so medtem zaprli, gasilci pa so začeli opravljati meritve. Intervencija se je okoli 14. ure začela zaključevati. Na območju, ki je sicer delovišče, ni več nevarnosti.Okoliščine kažejo, da je prišlo do poškodbe na napeljavi med delom s strojem. Evakuirani prebivalci se bodo v kratkem lahko začeli vračati na domove. Prav tako se bo v kratkem znova odprli šola in tudi cesta. Na napeljavi bo izvedena sanacija. V poškodbi napeljave gre za dogodek brez znakov kaznivega dejanja, poroča PU Kranj.Preberite tudi:Novica o novem uhajanju plina prihaja manj kot 24 ur za tem, ko so zaradi preseženih mejnih vrednosti pri meritvah plina zaprli lokalno cesto v Ravnah in Za jezom v Tržiču, ter teden dni za tem, ko je v Britofu pri Kranju v vodovodnem jašku odjeknila eksplozija plina, v kateri je bilo poškodovanih šest ljudi, med njimi tudi otroci. Evakuiranih je bilo 76 oseb v 50-metrskem pasu na vsako stran ceste v dolžini 400 metrov. Cesta je bila več dni zaprta.