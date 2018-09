Policija se je odzvala: Primer obravnavamo z vso resnostjo

Vzniknila nova paravojaška skupina Preberite še:

KRANJ – Policija ne glede na zadnje sporočilo osebe o domnevnem »medijskem eksperimentu« primer objave fotografije oseb v oblačilih z vojaškimi vzorci ter orožjem na družbenem omrežju obravnava z vso resnostjo in v okviru razpoložljivih zakonskih pooblastil, so se na PU Kranj odzvali na fotografije Kranjske vahte, ki so se pojavile na facebooku. Kasneje so jih umaknili in sporočili, da je šlo za medijski eksperiment.»V zadevi poteka intenzivna kriminalistična preiskava, še vedno pa se preverjajo sumi uradno pregonljivih kaznivih dejanj,« so še zapisali na PU Kranj, avtorju objav pa predlagali, da »se v izogib dvomom v namenskost objavljenih aktivnosti in zaradi razjasnitve okoliščin, čim prej zglasi na Policijski upravi Kranj, s sedežem na naslovu Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj.« Dodali so še, da ni pridržana nobena oseba.Fotografije domnevne Kranjske vahte so se na spletu pojavile dva tedna zatem, ko so za veliko razburjenja poskrbele objave prisege in urjenja Štajerske varde. Njenega ustanovitelja in poveljnika, tudi nekdanjega predsedniškega kandidataso po nekaj dneh priprli, a ga je preiskovalni sodnik izpustil na prostost, a se je Šiško kmalu ponovno znašel v priporu. Med drugim je osumljen ščuvanja k oboroženemu uporu.