Pokojnine se bodo zvišale: preverite, koliko in kdaj

LJUBLJANA – S 1. decembrom 2019 se bodo na podlagi ugotovljene 4,1-odstotne gospodarske rasti v letu 2018 pokojnine (in določeni drugi prejemki) izredno uskladile za 1,5 odstotka. Tako so sklenili na današnji seji sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.



Obvestilo o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov v letu 2019 bodo prejeli samo tisti prejemniki, katerih pokojninski oziroma invalidski prejemek je obremenjen z odtegljajem na podlagi izvršilnega naslova ali administrativne prepovedi.



Svet zavoda je hkrati vladi predlagal, da zagotovi izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka, če bo gospodarska rast za leto 2019 znašala več kot 2,5 odstotka, in ustrezno spremeni besedilo šestega člena predloga zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, so sporočili na spletni strani zavoda.