Poklonili so se mu tudi z žigom in kovancem

Nastopajoči so v zahvalo prejeli vrtnico in spominski kovanec. FOTO: Janez Kuhar

Korenine Borštnikovega rodu v Cerkljah segajo v leta konec 18. stoletja.

CERKLJE NA GORENJSKEM – V dvorani Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem je bila ob 100. obletnici smrtiakademija v spomin na velikega umetnika in utemeljitelja sodobnega gledališča.Na akademiji, ki jo je povezovala, so sodelovali dramska in filmska igralka, pesnica in esejistka, od leta 1985 stalna članica SNG Drama Ljubljana ter dobitnica Borštnikovega prstana leta 2017in, violinistka, skladatelj in pianist, Šenturški oktet in učenci Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje.Prisotne je nagovoril cerkljanski župan, slavnostna govornica pa je bila predsednica Kluba Liberius prof., ki je predstavila Borštnikovo življenjsko in umetniško pot. Akademijo, ki so se je udeležili tudi Borštnikovi sorodniki, ženain njun sin, je pripravil dramaturg in scenarist dr., likovna oprema pa je bila delo. Vsi sodelujoči so prejeli poleg vrtnic v barvah slovenske zastave tudi spominski kovanec, ki ga je oblikoval, izdala pa Kulturno društvo Ignacija Borštnika in rojstna hiša Ignacija Borštnika.Na Pošti Cerklje pa boste lahko odtisnili spominski žig ob 100. obletnici smrti rojaka, prvega poklicnega slovenskega igralca, dramaturga, režiserja, pisatelja in pesnika, ki bo na voljo štirinajst dni.