Pojedli kar dve toni hotiških rib

Občinstvo so navdušili legendarni Čuki.

Potekala je mednarodna likovna kolonija.

Še enkrat se je izkazalo, da ni vsaka riba hotiška riba!

Na ribe so čakali v dolgih vrstah. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Hotiški ribiški dnevi, tokrat že 24., so tradicionalna poletna turistična prireditev, ki obiskovalcem ponuja kulinarične in kulturne užitke ob pristni domači kapljici.Vzporedno s kulturnimi dogodki, med katerimi izstopa mednarodna likovna kolonija z naslovom Življenje ob reki Muri, so obiskovalci iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije spoznavali tukajšnje življenje in neokrnjeno naravo ob reki Muri. K dogajanju spadajo izvrstne murske ribe, pripravljene na hotiški način, saj kot pribito drži, da ni vsaka riba hotiška riba!Potekalo je tekmovanje ribičev v ribolovu ter v nogometu, pomerili so se ribiči iz Hotize in Kapce, zanimiv je bil pohod z baklami, odmeven je bil dogodek pri Brodarski hiši ob reki Muri, namreč okrogla miza o sobivanju z bobri, ki so naravo ob Muri v zadnjem obdobju naredili še pestrejšo. Kot sta povedala, predsednik organizacijskega odbora prireditve, in, predsednik TD Hotiza, je prireditev znana že več kot stoletje.»Na Hotizi so bili tako rekoč vsi dogodki že od nekdaj povezani z reko Muro. Ribiški dnevi na Hotizi je ena večjih turistično-kulturnih prireditev v občini Lendava in ena izmed večjih kulinaričnih prireditev v Pomurju, na kateri strežejo ribe naravnost iz Mure, pripravljene na tradicionalni hotiški način, ta recept sega v daljno zgodovino hotiških ribičev. Dokaz za to je, da vsako leto v pičlih treh dneh postrežejo krepko več kot tono rib, samo letos dve toni,« je dejal Gjerkeš. Vse tri dni so imeli bogat kulinarični izbor ribjih jedi.Köveš je še kako ponosen na domačine, saj je bilo vloženih neskončno ur prostovoljnega dela, v vasi z okoli 750 dušami se je v treh dneh zvrstilo več kot 10.000 ljudi.»Prireditev je povezovala stare in mlade, ljubitelje dobre glasbe, hrane in pijače, ljubitelje ribištva in ribolova, zgodovine Hotižanov, znamenitosti, ljubitelje umetnosti, in prispevala k medgeneracijskemu sodelovanju. Prav vsi dogodki so bili brez vstopnine.«Organizatorji so obiskovalcem predstavili svojo vasico, njene znamenitosti. Starejšim, otrokom ter tistim z gibalnimi težavami so omogočili, da se po kraju popeljejo s kočijo ali turističnim vlakcem, potekalo je srečanje hotiških zdomcev in okoliških upokojencev ter upokojencev iz sosednje Hrvaške.Starejše vaščane in zdomce so želeli pod geslom Kak je inda bilau (Kako je nekoč bilo) vrniti v njihovo otroštvo, ki so ga preživljali v Hotizi. Seveda so pripravili srečelov z bogatimi nagradami, omeniti velja skok padalcev ter stojnice, na katerih so se s svojimi dobrotami predstavili pretežno domačini.