Pohodniki zmazali 48 litrov golaža

S slamo krita brunarica. FOTO: Anton Hruševar

Na 13. golažijadi je sodelovalo 8 ekip. Člani ocenjevalne komisije so poudarili, da so bile razlike v kakovosti minimalne.

Najboljši golaž je skuhala ekipa Kamperjev. FOTO: Anton Hruševar

Kuhališča na odprtem, na dvorišču Banove domačije. FOTO: Anton Hruševar

Menda se ob harmoniki najboljši golaž skuha. FOTO: Anton Hruševar

Pohod med gozdovi, polji in sadovnjaki. FOTO: Anton Hruševar

Pol zajemalke za pokušino. FOTO: Anton Hruševar

Ekipe so same poskrbele za začimbe. FOTO: Anton Hruševar

Drugo mesto so zasedli Trije kotlički. FOTO: Anton Hruševar

Minulo nedeljo so na stari Banovi domačiji v Artičah v okviru 13. Artiških dnevov pripravili tradicionalno golažijado. Vreme jim je bilo karseda naklonjeno, zato se je pohoda po sadjarski poti med vinogradi, travniki in sadovnjaki udeležilo, čeprav smo v obdobju trgatve, kar 85 mladih in starih.Okoli devete ure zjutraj​ so se odpravili na 10 kilometrov dolgo pot od Artič skozi Dečna sela prek Planine pri Dečnih selih in nazaj do Artič, člani ekip za kuhanje golaža pa so že ob sedmih začeli pripravljati kurišča, kotličke in rezati meso ter preostale sestavine.Kot nam je povedal predsednik Turističnega društva Artiče, se je kuhanja golaža letos udeležilo osem ekip, ki so morale s seboj prinesti kotliček, drva in preostalo opremo, meso in osnovne sestavine pa so jim priskrbeli organizatorji. Vsaka ekipa je tako dobila tri kilograme mesa in tri kilograme čebule, začimbe, ki so ključne za doseganje okusa, pa so tekmovalci izbrali sami.Okoli devete ure, ko so se pohodniki odpravili na pot, je začelo na 200 let stari Banovi domačiji v kotličkih cvreti in malo pozneje že brbotati.»Pohod po sadjarski poti je trajal okoli štiri ure, prav toliko pa so ekipe potrebovale za kuhanje golaža,« pove Mlakar. Pohodniki so se ustavili na sadjarskih kmetijahinin tudi tam poskusili njihove sadne dobrote. Po desetih kilometrih hoje po gričevnatem svetu okoli Artič so prijetno utrujeni posedli za mize in golaž je zares prijal.in vodja golažijadesta iz loncev ekip že prej pobrali vzorce in jih predali strokovni ocenjevalni ekipi, v kateri so biliin. Ocenjevali so vonj, okus, barvo in strukturo te tradicionalne panonske jedi, katere izum pripisujejo Madžarom v srednjem veku. Prvi zapisi o golažu so iz 9. stoletja, omenjajo ga kot jed pastirjev, vendar je golaž že stoletja popularen v celotni srednji Evropi in tudi drugod po svetu, od Nizozemske prek Amerike, vse do Filipinov.Ekipe so ga skuhale po 6 litrov; vsaka si je obdržala štiri porcije, preostalo pa so razdelili med pohodnike in obiskovalce. Člani komisije so poudarili, da so bile razlike v kakovosti zelo majhne. Tudi sicer je kuhanje in ocenjevanje golaža prava mala znanost, denimo vprašanje gostote pa kako se preliva barva ob mešanju ipd.Nazadnje je obveljalo, da je najboljšega skuhala ekipa Kamperji, drugi so bili Trije kotlički in tretji TD Artiče. Kuhali so še KUD Oton Župančič Artiče, Trio z vseh vetrov +1, Trije hudi gurmani, Bubka bar in ekipa Gasilci Spodnja Pohanca. Najlepše urejeno kuhališče so imeli KUD Oton Župančič Artiče.Banova domačija, ki so jo obnovili leta 1999 in odtlej služi kot kulturno središče Artič, gosti raznolike prireditve. »Domačija je dediščina, njeno dvorišče pa je kot nalašč za ohranjanje tradicionalnih običajev in veščin,« pove Mlakar. Da pa je prireditev tako lepo stekla in uspela, gre zahvala članicam in članom turističnega društva. Zlasti brez pridnih rok gospodinj bi bile mize precej bolj puste, saj so tudi tokrat napekle peciva in potic. Na pomoč so priskočili tudi lokalni gasilci. Nagrade za vse ekipe na golažijadi je prispeval Bubka bar, za vino pa je poskrbel vinogradnik