Poglejte, kateri dodatek nameravajo ukiniti

zaposlene osebe (plačo),

osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost,

osebe, ki so vključene v ukrepe APZ, katerih cilj je zaposlitev,

osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo,

osebe, vključene v zaposlitveno rehabilitacijo.

LJUBLJANA – Dodatka za delovno aktivnost po predlogu sprememb zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki ga je predstavilo ministrstvo za delo, ne bo več. Tako želijo zmanjšati past tveganja neaktivnosti pri brezposelnih upravičencih do denarne socialne pomoči, so pojasnili.Višina osnovnega zneska minimalnega dohodka se s predlogom ne spreminja in ostaja v višini 392,75 evra. Ukinja se samo dodatek za delovno aktivnost, je poudarila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dodatek za delovno aktivnost je bil sprejet leta 2012 zaradi gospodarske krize in nizke višine denarne socialne pomoči, ki je tedaj znašala 230 evrov, je spomnila. V skladu z veljavno ureditvijo je namenjen spodbujanju k delu ali ohranjanju motivacije za delo in je tako del denarne socialne pomoči.Preberite še:Osebe, ki danes prejemajo DDA, so med drugim:Dodatek zdaj želijo ukiniti, ker se je osnovni znesek minimalnega dohodka lani zvišal na 392,75 evra. Poleg tega naj bi povečali motivacijo za delo oziroma zmanjšali tveganje za past neaktivnosti. Zaradi dviga osnovnega zneska minimalnega dohodka na 392,75 evra se je dvignil cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči, vse to pa s prejemanjem dodatka ruši eno temeljnih načel za dodeljevanje denarne socialne pomoči. To načelo namreč določa, da upravičenec do denarne socialne pomoči ne more biti v ugodnejšem socialnem položaju od tiste osebe, ki si sredstva za preživetje zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela, je pojasnila ministrica.Preberite še:Cenzus za denarno socialno pomoč skupaj z dodatkom zdaj po njenih besedah dosega že 88,91 odstotka minimalne plače. Cenzus, ki predstavlja mejo preživetja za štiričlansko družino in znaša 1080,06 evra, pa ostaja nespremenjen tudi v prihodnje. Ukinja se le dodatek za delovno aktivnost, ki je ta znesek lahko zvišal tudi do 1382,48 evra. Ukinitev dodatka za delovno aktivnost želijo na ministrstvu ublažiti s predlogom, da prejemek za brezposelne v okviru aktivne politike zaposlovanja ne vpliva na denarno socialno pomoč.