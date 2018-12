Poginil je slavni pes Janša

Dolgoletni piarovec Socialnih demokratovje objavil žalostno vest, da je umrl njegov zvesti štirinožni prijatelj Janša. Opisal ga je kot »trmastega dalmatinca, ki je skozi modro in rjavo oko izražal svojo neizmerno ljubezen do življenja«.Pes Janša je bil v političnih krogih vsem dobro znan. Morda še najbolj v času vlade, ko je prišlo do afere na nacionalnem radiu, ko je bil pes skupaj z lastnikom gost oddaje. Sarkić je vsakokrat zavrnil očitke, da je psu izbral ime po vodji največje desne stranke pri nas. Povedal je, da ga je poimenoval po prvem slovenskem čebelarju»Rodovnik mu je namenil ime Lazzaro Lutea, a je se zelo kmalu začel odzivati na dano ljudsko ime Janša – za nevedneže, po najbolj znanem slovenskem čebelarju Antonu Janši,« je zapisal Sarkić.Na družbenih omrežjih so se po objavi smrti prijaznega dalmatinca, ki je oktobra dopolnil 13 let, zvrstila izrečena sožalja. Med njimi je lastnikoma pisala tudi nekdanja ministrica za obrambo iz vrst SD, ki je napisala:» Denis in, žal mi je za pametnega in lepega dalmatinca Janšo. Bil je štirinožni simbol Levstikove 15. Ohranimo ga v lepem spominu, vama pa iskreno sožalje.«