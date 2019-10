FOTO: Podrli znano ljubljansko gostilno, tam bo zdaj stolpnica

Na ruševinah šišenske znamenitosti bosta vzklila dva stolpiča. FOTO: Igor Modic

Nemar najbolj znana obcestna (furmanska) gostilna v Spodnji Šiški, kjer so se ustavljali prevozniki, poštne kočije in kmetje, ki so vozili pridelke na ljubljanski trg, je bila tista, ki se je prej imenovala Pri Oraš in je leta 1899 postala last kolarja, obogatelega obrtnika, ki se je poročil z Oraševo hčerko. Keršič je bila gostilna, o kateri se še danes govori, da je imela boljše goste. Menda se edino pri Keršiču niso zbirali jutranji šnopsarji. Keršič je bila gostilna višjega nivoja.Po smrti lastnice Keršičeve se je zamenjalo več lastnikov, po drugi vojni pa je bila gostilna nasproti današnje Lepe žoge odprta kot družbeni obrat. Nazadnje je bil njen lastnikin je stregel samo še čevapčiče in podobno.V soboto je gostilna doživela klavrn konec. Porušili so jo. Legendarno gostilno na Frankopanski 1 je pohrustalo neko novo obdobje, ki stavi predvsem na poslovno-stanovanjske projekte. Eden takšnih je tudi projekt, ki se imenuje Center Bellevue, nad katerim bodo bdele tri avstrijske družbe in bo območje nekdanjega Unionovega skladišča povsem spremenil. Zgradili bodo namreč prav posebno poslovno-stanovanjsko sosesko s 70 stanovanji, ki bo umeščena med Celovško cesto ter Frankopansko, Gubčevo in Žibertovo ulico. Zaradi načrtovane gradnje ter predvidene širitve Celovške ceste so morali ne nazadnje odstraniti nekdanjo gostilno Keršič in bližnji pohištveni salon nekdanje makedonske družbe Treska.»V pritličju bo poslovni del s trgovinami, lokali in pisarnami, nad njim pa bosta 16-nadstropna stolpiča s približno 70 stanovanji. Na ozeleneli strehi bo otroški park,« je povedal, avtor arhitekturne rešitve bodoče soseske Center Bellevue. Iz dokumentov je razvidno, da bo na strehi celo 89 kvadratnih metrov velik bazen.