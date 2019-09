Počivalšek oster glede Adrie: Definitivno ima neodgovornega lastnika!

Državna pomoč pod vprašajem

Dobil se je tudi s piloti

LJUBLJANA – »Adria ima definitivno neodgovornega lastnika, ki jo je pripeljal do tega, da ostaja brez letal. Za reševanje tako resnega položaja imamo zelo malo časa,« je v izjavi za medije opomnil, potem ko se je danes v Ljubljani sestal s predstavniki pilotov. Država pripravljena pomagati Adrii Airways, katere letala so že drugi dan prizemljena . Država je bila sicer v okviru zakonskih možnosti pri reševanju Adrie Airways pripravljena sodelovati že od zgodnje pomladi. »Seveda pa postavljamo pogoj: da od vodstva pridobimo vzdržen poslovni načrt, ki bi izkazoval, kako bo družba v bodoče poslovala na zdravih temeljih in splavala na površje,« je dejal in dodal, da brez jasnih poslovnih načrtov Adrii ni in ne bo mogoče pomagati.Možnosti za pomoč države so sicer omejene. Družba je bila namreč dokapitalizirana leta 2011 s 70 milijonov evrov, do nove možnosti za dokapitalizacijo pa mora preteči deset let. »To se še ni zgodilo, poleg tega je družba v zasebni lasti, zato je manevrski prostor za pomoč zelo zožan,« je dodal.Ob tem je vodstvo Adrie obtožil, da poskuša državo prikazati kot odgovorno za to, kar se trenutno dogaja. »Če bi prej odgovorno sodelovali, bi lahko prej prišli do rešitve. Iskanja rešitev za Adrio se lotevamo z vso odgovornostjo, naredili bomo vse, da v okviru naših možnosti najdemo rešitev,« je ponovil in poudaril, da ob obstoječi lastniški strukturi država v nobenem primeru Adrii ne bo pomagala niti z enim evrom.Ministru se sicer zdi pozitivna novica, da je agencija za civilno letalstvo danes Adrii do 2. oktobra podaljšala rok za predložitev potrjenega finančnega načrta prestrukturiranja. Prekinitev poslovanja bi namreč povzročila veliko škodo družbi. Za družbo je po njegovih besedah pomembno, da ohrani licenco Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov, operativno licenco in letala lizinških družb. »Če katerega od teh treh pogojev ne bo izpolnila, ne bomo imeli česar reševati in ne bo potrebe po hrabrosti,« je poudaril.Za pozitivno je označil tudi odločenost pilotov Adrie Airways, ki jih je danes sprejel. Ti so mu predstavili svoj pogled možnih rešitev. »Sedaj pa moramo oceniti, kako izvedljivi in trajni so vsi predlogi rešitev, ki jih imamo trenutno na mizi ter nemudoma ukrepati,« je dejal. Številne letalske družbe po svetu se sicer zadnje čase soočajo s težavami, posebej v manjših državah. »In druge države na zelo inovativen način pomagajo svojim letalskim družbam," je ocenil minister Počivalšek.Problematika Adrie Airways je "medresorska", zato se mora o morebitnih rešitvah minister pogovoriti z ministrstvoma za finance in infrastrukturo. Spomnil je, da je infrastrukturno ministrstvo že pripravilo predlog zakonskih sprememb za subvencioniranje najpomembnejših linij.»Drugih konkretnih rešitev trenutno ne morem komentirati,« je dejal Počivalšek, ki danes ni želel ugibati o tem, koliko kapitala bi potrebovala letalska družba za nadaljevanje poslovanja. Dejstvo, da se podatki o finančnem stanju družbe skrivajo, pa po njegovih besedah še otežujejo pomoč družbi.Ocenil je, da je Adria Airways nedvomno pomembno podjetje za slovensko gospodarstvo, saj imajo njene težave tudi določene posledice nanj. »Nikakor nam ni vseeno, kaj se dogaja z Adrio Airways zaradi ohranitve povezav s svetom in ugleda Slovenije, blagovne znamke, ki je bila včasih sinonim kakovosti ter njenih zaposlenih,« je dejal minister Počivalšek.