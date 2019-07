Po tropski noči: pokrijte pridelke, zavarujte se

Zelo vroč dan. FOTO: Arso

LJUBLJANA – Slovenija se je spet prebudila v vroče jutro. Kot so zapisali pri Agenciji RS za okolje (Arso), je bila noč tropska: »Na klasični podnebni postaji za ljubljanskim Bežigradom je bila zabeležena druga zaporedna tropska noč, ponoči se je ohladilo le do 22 °C. V zadnjih 20 letih je bilo kar nekaj večdnevnih obdobij z najnižjo temperaturo nad 20 °C, npr. 29. 7.–1. 8. 2018 in 17.–24. 7. 2015.«Po vročem petku sledi hladna prha. V petek popoldne in zvečer bodo možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Neurja bodo najverjetnejša v vzhodni polovici Slovenije. V petek in soboto bo po nižinah sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev, je v izrednem opozorilu sporočila uprava za zaščito in reševanje.Zavarujte torej sebe in svoje pridelke, kajti v zadnjem času je bila toča v Sloveniji res obilna.Sicer pa danes čez dan velja oranžna stopnja opozorila zaradi temperaturne obremenitve. Ne pozabite, česa ne smete delati v teh vročih dneh.