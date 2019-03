Ekskluzivno! Na Dunajski umrla dva pešca, razkrivamo povzročitelja

LJUBLJANA – Domnevnega povzročitelja tragedije na Dunajski cesti v Ljubljani so policisti iz prostorov za pridržanje privedli pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča, ki ga je po zaslišanju brez omahovanja poslal v pripor.



Triintridesetletnik je sredi Ljubljane prevozil rdečo luč in treščil v 53-letnega Miča Jozića ter 64-letnega Milana Đukića. Eden je umrl na kraju nesreče, drugi pa po prevozu v klinični center. Alkotest je pri vozniku pokazal prisotnost alkohola nad dovoljeno mejo, odredili so mu tudi strokovni pregled za prisotnost alkohola, mamil in drugih psihoaktivnih snovi. Med postopkom so mu zasegli tudi štiri zavitke z belo prašnato snovjo. Šlo naj bi za kokain.​



V sredini tiskani izdaji razkrivamo ime domnevnega povzročitelja tragedije na Dunajski cesti v Ljubljani, v kateri sta umrla dva pešca.