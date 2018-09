Po Šiškovi Štajerski vardi zdaj še Kranjska vahta

KRANJ – Za precej razburjenja sta v začetku tedna poskrbeli fotografiji oboroženih mož v uniformah, ki sta se pojavili na strani Kranjska vahta na facebooku pa tudi drugod na družabnih omrežjih. Sliki prikazujeta sedem oziroma osem ljudi s puškami. Označeni sta z grbom kranjske vojvodine, nastali pa naj bi četrtega septembra letos. Nastanek oboroženih enot zunaj Štajerske (na Koroškem, v Prekmurju, na Primorskem in tudi na Kranjskem) je že pred aretacijo napovedal tudi Andrej Šiško, priprti vodja skupine Štajerska varda. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.