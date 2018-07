Po padcu z motorja Ermin ostal na vozičku

Tragedija: umrl pod golom na igrišču

POLJANE – Ob 18.33 je v Poljanah pri Mirni Peči na igrišču prišlo do nesreče. Na moškega je padel gol, zaradi česar je umrl na kraju nesreče. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje. O dogodku so obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in