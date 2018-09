Po otoplitvi znova slabi obeti

Kakšno vreme nas čaka ta vikend?

Moker in hladen začetek tedna

LJUBLJANA – Temperature so v drugi polovici tega tedna znova poskočile nad 20 stopinj. Čeprav nas čaka sončen vikend, pa ne bo tako topel kot današnji dan. V soboto in nedeljo bodo jutranje in dnevne temperature precej nižje od današnjih. Po jasnem vikendu pa bo začetek prihodnjega tedna hladen in moker.V soboto bodo najnižje jutranje temperature od 5 do 11 stopinj, najvišje dnevne pa od 14 do 18 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno nato pa sledi poslabšanje.V ponedeljek se bo pooblačilo, popoldne ali zvečer bo pričelo deževati, v noči na torek pa nas bo prešla nova vremenska fronta, s katero se bo okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem bo višinsko jedro hladnega zraka, ki naj bi vplivalo tudi na vreme pri nas.V noči na torek bo deževalo, dopoldan pa naj bi ponehalo in se delno zjasnilo. V sredo in četrtek si lahko obetamo suho vreme, nato pa lahko znova pričakujemo padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od četrtka naprej okoli 20 stopinj.