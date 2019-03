Po aferi s sendvičem poslanec Krajčič zapušča Šarca

LJUBLJANA – Poslanec LMŠ Darij Krajčič ne bo umaknil odstopne izjave in tako v ponedeljek, ko naj bi se državni zbor (DZ) seznanil z njegovim odstopom, DZ zapušča, poroča Pop TV. To je za televizijo potrdil sam.



Krajčič je odstopno izjavo podal pred dnevi, ko je v trgovini blizu DZ ukradel sendvič, ki ga je pozneje sicer plačal, vse skupaj pa označil za družbeni eksperiment. V petek je dejal, da je bila njegova odločitev za odstop prenagljena in da razmišlja, da bi odstopno izjavo umaknil. O tem naj bi se odločil do ponedeljka do 12. ure, ko bo DZ začel sejo, na kateri naj bi se med drugim seznanil z njegovo odstopno izjavo in ugotovil, da mu je prenehal mandat poslanca.



Premier Marjan Šarec je v petek v odzivu na najnovejše izjave Krajčiča dejal, da bo v primeru, če ne bo odstopil, težko še član LMŠ. Pozval ga je, naj temeljito premisli, kaj bi pomenilo, če napovedi odstopa ne bi uresničil.