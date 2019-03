Po 43 dneh Atlantika končno na kopnem

LJUBLJANA, BENETKE – Svetovno znan in uveljavljen dizajner prestižnih jaht, 50-letni Slovenec Dan Lenard, ki sicer živi v Benetkah, je uspešno izpeljal svoj ekološki projekt. S popolnoma ekološko desetmetrsko jadrnico Scia se je 20. januarja podal na enomesečno avanturo po morju. Jadrnica ni bila narejena namensko, temveč so jo v družinskem podjetju Prelog iz Ljutomera sestavili iz petih različnih kosov čolnov, ki so že bili narejeni, a niso nikoli služili svojemu namenu. Šlo je torej za nekakšno ponovno uporabo izdelkov, kar sovpada z Lenardovo misijo. Njegov namen je bil namreč ozaveščati o globalnem onesnaževanju morja, na pot pa se je ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.