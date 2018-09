Pipistrel pred novim mega projektom?

Pred Pipistrelom posel z dobavo polnilnic?

Na znamenitem angleškem mediju BBC smo zasledili članek o Pipistrelovem letalu na Norveškem. Tja je prvič poletelo njihovo dvosedežno električno letalo Alpha Electro G . Norveški minister za prometin direktor državnega letališčasta nad Oslom letela nekaj minut.Ker je Norveška s svojimi številnimi letališče (samo Avinor jih ima v svoj lasti 46) idealna za električna letala - letalska pot traja od 15 do 30 minut, vožnja po cesti ali z železnico pa pozimi vzame bistveno več časa -, se je direktor letalske družbe Petersen odločil, da bodo v roku dveh let objavili natečaj za električna letala. Že zdaj pozivajo proizvajalce, da izdelajo 25-30- sedežna električna letala, ki bi poletela do leta 2025.Takšno naročilo bi za Pipistrel pomenil velik posel. Tiskovna predstavnicaje za BBC povedala, da so sredi izdelave štirisedežnega električnega letala, ki bo verjetno prvo v celoti električno letalo na svetu. V načrtu pa imajo še 19-sedežno hibridno letalo.Pipistrel je doslej največji posel sklenil za indijsko vojsko, ko so jim prodali približno dvesto letal. Verjamejo pa tudi, da se bo v skandinavskih državah trend z električni letali obrnil njim v prid, je povedala Boscarolova za Slovenske novice. Za zdaj jim dobro kaže, saj je mesec dni za norveškim letalom poletelo tudi prvi finsko električno letalo.Ali bodo v Pipistrelu dobili veliko norveško naročilo, je še prezgodaj govoriti. So nam pa zaupali, da se z Norveško pogovarjajo za večjo naročilo - za izdelavo in dobavo polnilnic za električna letala za namestitev na njihovih letališčih in za opremo nekaterih letalskih šol - , a pogodbe še niso podpisali.