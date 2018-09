Pet tisoč gasilcev spletalo tovariške vezi

Gneča na gasilski fotografiji

Na prvem mestu je bilo druženje.

Tank in mladenka

Gasilci v akciji

Veselje je bilo nepopisno.

Pokazali so, kaj znajo.

Najboljši med najboljšimi



»V Gornji Radgoni je bila letošnja tekma vseh tekem, saj so tekmovali najboljši med najboljšimi. A dosežki so bili v drugem planu, kajti pomembno je, da so vsi izkoristili priložnost za nepozabna doživetja, medsebojno druženje, izmenjavo dragocenih izkušenj in krepitev prijateljstva,« je poudaril generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But.

Gornja Radgona je konec minulega tedna pokala po šivih. V sklopu 7. mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra 2018 je v soboto in nedeljo na Pomurskem sejmišču ter sosednjem TŠC Trate potekalo letošnje državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta.Na tekmovanju, kjer je nastopilo 195 ekip pionirk, pionirjev, mladink in mladincev ter 270 ekip članic, članov, starejših gasilk in gasilcev, se je pomerilo skoraj 5000 gasilcev in gasilk. V Gornjo Radgono se je pripeljalo še vsaj dvakrat toliko spremljevalcev in navijačev. In še enkrat se je potrdilo, da slovensko gasilstvo nima primere. Gasilci so ljudje z veliko začetnico. Res je sicer, da je na prizoriščih vladala tekmovalnost, zunaj tekmovališč pa tovarištvo in prijateljstvo vseh od Lendave do Debelega rtiča in od Svečine do Metlike.Tekmovanje, ki ga je organizirala Gasilska zveza Gornja Radgona, je potrdilo dobro pripravljenost vseh enot. Izkazali so se tudi domači organizatorji. Na opravljeno delo, ki se je začelo že veliko pred tekmovanjem, je bil najbolj ponosen predsednik GZ Gornja Radgona in organizacijskega odbora prvenstva»Gasilsko dejavnost izvajamo z več kot 1800 člani, med katerimi ne manjka članic in najmlajših. Društva sestavlja več kot 420 strokovno usposobljenih operativnih članov. Naša odlika je prostovoljnost in to se je potrdilo tudi pri organizaciji državnega tekmovanja, kjer je vsakdo prispeval svoj delček v mozaik uspešne organizacije tega velikega dogodka,« je povedal Cvetkovič in se zahvalil vsem, ki so pomagali pri izvedbi.V soboto, ko so se pomerili pionirji in pionirke, ki so tekmovali v vajah z vedrovko, štafeti s prenosom vode in vaji razvrščanja, ter mladinke in mladinci, ki so tekmovali v mokri vaji s hidrantom, vaji razvrščanja in teoretičnem testiranju, je nekoliko nagajalo vreme, a to mladim ni moglo do živega. Ko gre za tekmovalne dosežke, so bili razred zase dekleta in fantje iz PGD Šoštanj mesto, ki so v štirih konkurencah osvojili po dve zlati in srebrni medalji.Zmagali so namreč v konkurenci pionirk in pionirjev, drugo mesto pa jim je pripadlo v konkurenci mladink in mladincev, kjer so bile prve mladinke iz PGD Dobje in mladinci iz PGD Drešinja vas. Ti društvi s Kozjanskega sta osvojili še po eno srebrno medaljo in sta po dosežkih takoj za mladimi gasilci iz Šaleške doline.V nedeljo so članice ter člani A in B tekmovali v taktični mokri vaji, vaji razvrščanja, teoretičnem testiranju in vaji s hidrantom, starejši gasilci in gasilke pa v vaji s hidrantom in vaji raznoterosti. Tekmovalo je 270 ekip, na prizorišču pa je bilo zbranih približno 3000 gasilcev in gasilk, še veliko več je bilo navijačev in gledalcev.Pri članih A je slavilo PGD Lokvica pred PGD Dolenja straža in PGD Andraž nad Polzelo; pri članicah A so zmagale gasilke enote Krka Novo mesto pred PGD Semič in PGD Bodonci; med člani B je slavilo PGD Kebelj pred PGD Žiri in PGD Ratež; med članicami B pa so prvo mesto osvojile članice PGD Žiri pred PGD Sušje in PGD Legen.V kategoriji starejših gasilcev je slavilo PGD Kotelj pred PGD Šale in PGD Ponova vas; med starejšimi gasilkami pa je zmagalo PGD Polje pred PGD Gaberke in PGD Petrova vas. Pokale in medalje sta najboljšim podelila predsednik vladeinpredsednik uprave Pomurskega sejma.