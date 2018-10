Pešcem na tisoče kresničk

Pešci naj z odsevniki poskrbijo, da bodo bolje vidni. FOTO: Aleš Černivec

LJUBLJANA – Danes se začenja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev z naslovom Bodi viden – bodi previden. Njen namen je opozoriti na varnost pešcev, ki spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, s poudarkom na starejših, ki so najbolj ogrožena starostna skupina. Največ nesreč z udeležbo pešcev se zgodi prav v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa spolzke, zato je pomembno, da pešci z uporabo odsevnikov poskrbijo za svojo vidnost, opozarja Javna agencija RS za varnost prometa (AVP), ki bo ob tej priložnosti pešcem po vsej Sloveniji razdelila 18.500 odsevnih teles. Voznike ob tem pozivajo, naj zmanjšajo in prilagodijo hitrost vožnje v naseljih ter pešcem odstopijo prednost na prehodih.So pa z AVP sporočili vzpodbudno novico, in sicer, da je bilo lani najmanj smrtnih žrtev med pešci v zadnjih 17 letih. Lani so se na slovenskih cestah smrtno ponesrečili 104 udeleženci, med njimi je bilo 10 pešcev. Leto prej se je smrtno ponesrečilo 22 pešcev, v zadnjih petih letih pa skupaj 82. Letošnje statistike do konca avgusta beležijo 10 smrtnih žrtev med pešci na slovenskih cestah.Poleg preventivno-vzgojnih terenskih akcij bo med nacionalno akcijo potekal tudi okrepljen nadzor policije in občinskih redarstev, ki bodo spremljali pravilno ravnanje tako voznikov kot pešcev v cestnem prometu. B. K. P.