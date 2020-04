Perujec v Prekmurju izdeluje zaščitne vizirje

Kmalu tudi v Celju?

Iz Peruja se je preselil v Prekmurje. FOTO: Osebni Arhiv

Menim, da plastične maske niso najboljše za higieno, zato sem se odločil za izdelavo zaščitnih vizirjev.

Na letališču srečal Tatjano

Išče donatorje



»Epidemija koronavirusa je na neki način omogočila, da ta tehnologija pride bolj v ospredje, saj je povezala računalniške zanesenjake, da združijo moči in pomagajo. Verjamem in upam, da bo 3D-tiskanje tako tudi v Prekmurju postalo bolj prepoznano,« pravi Jose Antonio Morales, ki bi bil vesel, če bi se pojavili morebitni donatorji materiala, potrebnega za izdelavo zaščitnih vizirjev – teh zdaj namreč ne prodaja, ampak podarja.

Imeje med Slovenci, predvsem tistimi, ki cenijo najmodernejšo tehnologijo, še kako znano. V teh dneh, ko je zaradi borbe proti širjenju novega koronavirusa ena največjih težav prav pomanjkanje ustrezne zaščitne opreme, se je podjetni in iznajdljivi Perujec spomnil, da bi lahko s svojim znanjem in izkušnjami, z uporabo moderne tehnologije, izdeloval zaščitne vizirje ter tako prispeval k reševanju prej omenjene problematike.Razložil nam je, da je pred časom kupil dva 3D-tiskalnika in se začel spoznavati s to tehnologijo: »Za zdaj to ni niti še hobi, saj lahko s svojo opremo natisnem le okoli 20 tovrstnih vizirjev na dan,« skromno priznava Jose, ki področje 3D-tiskanja primerja z odprtokodnim sistemom, po katerem si ljudje z vsega sveta domišljajo nove in nove 3D-dizajne ter jih nato brezplačno po spletu delijo z drugimi.Po naključju je naletel na skupnost inovativnih posameznikov iz Slovenije, ki z uporabo 3D-tehnologije ustvarjajo plastične zaščitne maske, a ni najbolj naklonjen takim izdelkom. »Menim, da plastične maske niso najboljše za higieno, zato sem se odločil za izdelavo zaščitnih vizirjev, ki so dosti boljša alternativa,« meni Jose Antonio Morales, ki je nekatere prijatelje že oskrbel z novim izdelkom. Uporabljajo ga že določeni zaposleni v murskosoboški splošni bolnišnici, a uradnega dogovora o sodelovanju še niso sklenili. Je pa, kot rečeno, s svojimi izdelki oskrbel že več prijateljev in tistih, ki so pokazali zanimanje.»Nekaj sem jih poslal v Italijo, Ljubljano in tudi nekaterim posameznikom, ki delajo v SB Murska Sobota,« pojasni sogovornik, ki bo vizirje v prihodnjih dneh poslal tudi zainteresiranim zdravnikom in zdravstvenemu osebju v širši regiji. Potrdil je, da se dogovarja za dobavo v Splošno bolnišnico Celje.Jose Antonio Morales se je rodil leta 1973 v perujski prestolnici Limi, v Sloveniji pa živi od leta 2002. Velemesto, ki ima prebivalcev za štiri Slovenije in pol, je zamenjal za prekmursko vasico Noršinci v občini Moravske Toplice, kjer živi zgolj 200 duš. Vmes je z družino, ki si jo je ustvaril prav v Prekmurju, dve leti bival v še enem velemestu, New Yorku, a ker je po službi v tehnoloških velikanih pogrešal domači vrt in sanjal o drugačnem življenju, se je vrnil v Noršince. V ta kraj ga je pritegnila Prekmurka. Vse skupaj se je začelo, ko je med čakanjem na letalo na letališču v Limi z njo poklepetal, pri tem pa je med njima preskočila iskrica.Poklicna pot Joseja Antonia Moralesa je pestra in razgibana, nanaša se predvsem na področje informacijske tehnologije. Delal je tako v ZDA kot v Limi, kjer je sodeloval z Microsoftom Peru ter v slovenski podružnici tega istega podjetja. Tam se je osredotočal zlasti na podporo podjetnikom v njihovih prizadevanjih, da bi tehnologija delala za njih. Kot dokaz odličnega sodelovanja s slovitim Microsoftom, ga je Microsoft Corp. prepoznal kot enega od 18 potencialnih globalnih partnerjev na območju, on pa se je usmeril v spodbujanje podjetništva in je ustanovitelj več iniciativ, kot so Fear & Fail, Aurora Coworking, Lincoln Island, Vision of Present in The Glue.