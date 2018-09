Pedro Opeka spet med kandidati

Če je treba, poprime tudi za lopato. FOTO: OSEBNI ARHIV

Prekršil zavezo molka

Alfred Nobel je v oporoki opredelil, kdo naj prejme to prestižno nagrado, ki vsako leto dviguje veliko prahu: »Tisti, ki je največ naredil za bratstvo med narodi, za odpravo ali zmanjšanje stalne vojske in spodbujanje miru.«

Sestra ima pomisleke

Nogomet ostaja njegova strast. FOTO: OSEBNI ARHIV

Kako pomagati

Združenje Akamasoa (Dobri prijatelji) gre v korak s časom, imajo svojo spletno stran www.perepedro-akamasoa.net, po svetu pa so še združenja njegovih prijateljev, tudi dostopna na internetu. Združenja so v njegovi rodni Argentini, Franciji in posebno na otoku Reunion ter v Italiji. Pri nas donacije za njegovo skupnost in za obroke riža za otroke zbirajo na spletni strani www.missio.si/pomagam.

Za Nobelovo nagrado za mir je letos predlaganih 330 kandidatov, 216 posameznikov in 114 organizacij.je letos dopolnil 70 let in že 44 let deluje za najrevnejše Madagaskarja, pri čemer je pomagal vsaj pol milijona ljudem. Bo to dovolj za Nobelovo nagrado za mir?Petčlanski norveški komite, ki mu predseduje pravnica, zaseda v posebni sobi Nobelovega inštituta, kjer na stenah visijo fotografije vseh nagrajencev ter logotipi institucij in organizacij, ki so prejele to prestižno priznanje. Od leta 1901 do danes so v Oslu podelili že 131 nagrad (104 posameznikom in 27 organizacijam), edini, ki je nagrado za mir zavrnil, je bil vietnamski premier, ki je bil 25 let tajnik Komiteja za Nobelovo nagrado za mir, je pred tremi leti izdal knjigo Tajnik miru. Odstrla je zaveso pred delom komiteja in vznemirila predvsem kroge, povezane s podeljevanjem Nobelovih nagrad. Obsodili so ga, da je kršil obvezo o zaupnosti. Ta namreč določa, da se imena in druge podrobnosti o kandidatih lahko razkrijejo šele 50 let po nominaciji.Lundestad je opisal tri primere, ko so se v komiteju pojavila nesoglasja in so odstopili posamezni člani. Prvič leta 1935, ko je bil nominiran, zatem leta 1973, ko so nagrado dodeliliin Le Duc Thoju, ter leta 1994, ko so si nagrado deliliin. Obžaluje tudi, da so nagrado leta 2009 podelili, za največji spodrsljaj v 106-letni zgodovini pa ocenjuje nepodelitev nagrade, ki je bil nominiran kar petkrat.Tudi Pedro Opeka je večkratni kandidat za Nobelovo nagrado za mir, ki neumorno dela naprej. Že deset let zapored obiskuje evropske države, kjer želi »prebuditi vesti evropskih bratov, ki se ne zavedajo življenjskih razmer na Madagaskarju. Potrebujemo univerzalno solidarnost, da bo spremenila svet.«Najstarejša sestra iz družine Opeka,, pravi, da v Argentini, kjer živi, ni Slovenca, ki ne bi poznal dela misijonarjev na Madagaskarju. Julija so sv slovenskem domu praznovali njegovo 70-letnico, kar je bilo zelo čustveno in nepozabno doživetje. O Nobelovi nagradi za mir ima Bernarda kar nekaj pomislekov, saj meni, da je predvsem politična. »Če jo dobi ali ne, za nas sorodnike in posebno za Petra to ni nujna stvar. Če pa bo kdaj deležen te nagrade, bo to nagrada za vse ljudi, ki žive in delajo v skupnosti Akamasoa.«Slovesna podelitev bo 10. decembra, na dan smrti izumitelja dinamita, nagrajenec pa bo poleg medalje in diplome dobil še približno milijon evrov.