Pazite se tega radarja: vgrajen ima fotoaparat na film

Radar na Lopati ni delujoč. FOTO: Facebook

CELJE – Pri krajevni tabli Medlog (iz smeri Lopate) voznikom grozi stacionarni radar, za katerega pa se je izkazalo, da sploh ne meri hitrosti. Še več, nekdo ga je v želji, da bi vozniki stopili s plina, izdelal kar sam. To so naposled opazili nekateri občani, na družbenih omrežjih pa so zaokrožile fotografije tega lažnega radarja.Toda treba je priznati, da je bil njegov lastnik pri izdelavi zelo natančen in izviren. Voznike naj bi »slikala« kar bliskavica starega fotoaparata, ki je verjetno posnetke shranjeval še na klasični film.Da ta radar na Lopati dejansko ne deluje, so potrdili na Mestni občini Celje in dejali, da ta merilec hitrosti ni last Medobčinskega inšpektorata in redarstva. »V tem primeru je ta predmet nameščen na stebru javne razsvetljave, zato bo naročena odstranitev, za kar bo poskrbela pristojna služba Elektrosignala,« so še sporočili.Na celjski občini sicer nimajo podatkov o tem, ali bi bil promet na tem odseku problematičen. A očitno prav zgledni vozniki tam niso, zato se je krajan odločil ukrepati kar sam. V Medlogu je sicer delujoči stacionarni radar postavljen iz smeri Babnega.