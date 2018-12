Panonsko morje orhidej

Tropski vrt Ocean Orchids v Dobrovniku

Na voljo je bila tropska kulinarika.

Festivalu orhidej bosta sledila festivala bezga in nato še ajde.

V tropskem vrtu Ocean Orchids v Dobrovniku, kjer vsako leto vzgojijo nad dva milijona različnih orhidej, je potekal tridnevni Festival orhidej. Osrednji dogodek so pripravili v okviru projekta GardEN, ki sta ga skupaj organizirala TIC Moravske Toplice in Ocean Orchids. Obiskovalci so lahko pokusili tropske dobrote kulinaričnega mojstra in svetovalcater sodelavcev.Tako je na dvorišču tropskega vrta zadišalo po jedeh iz tropskih sadežev, ki so zrasli na njem (vanilja, babako, papaja, mango, banane ...). Ponujali so jih seveda na bananinem listu. Obiskovalci so se lahko sprehodili med 5000 orhidejami 50 različnih sort. Ustvarjali so nakit in božične okraske z umetnico izdelave nakita in modnih dodatkov, izvedeli vse o negi orhidej ter dobili ideje za praznične dekoracije, kakršne ustvarja nizozemski cvetličar. Dogodek so popestrili s kulturnim programom, v katerem so nastopali citrarji iz DOŠ Dobrovnik, folklorna skupina iz DOŠ Prosenjakovci ter Dobrovniški pevci.Podjetje Ocean Orchids od leta 2005 proizvaja in trži orhideje rodu falenopsis. Je vodilni proizvajalec teh rož v srednji in jugovzhodni Evropi. Za gojenje rastlin uporabljajo geotermalno energijo in tako prispevajo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v naše okolje. Na štirih hektarjih vzgojijo več kot dva milijona orhidej na leto. Z njimi poleg domačega preskrbujejo trge v bližnji okolici, izvozijo jih več kot 60 odstotkov na leto.Jesenskemu Festivalu orhidej bo spomladi sledil Festival bezga in pozno poleti Festival ajde, ki bosta prav tako povabila medse nosilce kreativnih in inovativnih idej.Do konca tega leta bo trasirana Energijska pot GardEN med Slovenijo in Madžarsko z izhodiščno točko ob gramoznici v Lukačevcih. V pravljičnem decembru pa bodo izvedli še šest delavnic, namenjenih raziskovanju energijskih točk, na tej mednarodni energijski poti.