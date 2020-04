Pahorjevo sporočilo odjeknilo na Hrvaškem: Dragi Zorane

Slovenski predsednikse je preko videosporočil obrnil na več evropskih narodov in jim zaželel veliko uspeha v boju proti novemu koronavirusu. Obrnil se je tudi na naše južne sosede, kjer je danes zaradi covid-19 umrlo kar osem oseb, pri 39 ljudeh pa so potrdili okužbo s sars-cov-2.Pahor je v hrvaščini nagovoril svojega hrvaškega kolega in hrvaško ljudstvo. »Spoštovani gospod predsednik, dragi Zoran, dragi hrvaški prijatelji. Kot predsednik republike Slovenije vam želim v imenu vseh slovenskih državljanov izraziti našo solidarnost v skupnem boju proti koronavirusu. Izražamo globoko občudovanje hrvaškemu narodu, ki kaže odločnost, pogum in upanje v teh težkih časih. Slovenija čuti vašo žalost in iskreno upa na vaše uspehe. Skupaj z drugimi evropskimi narodi in državami bomo zmagali. Vse bo v redu,« je sporočil Pahor, ki je nagovoril - prav tako v njihovih jezikih - tudi Italijo, Veliko Britanijo, češko in Špansko.Hrvaški predsednikse je zahvalil Pahorju in dejal, da je danes solidarnost potrebna kot redko kdaj doslej. »V imenu hrvaških državljank in državljanov pošiljam podporo prijateljski Sloveniji, ki je pokazala odgovornost in sposobnost v teh negotovih in zapletenih časih. upam in verjamem, da bomo iz te krize vsi izšli kot boljši in modrejši ljudje,« je sporočil Milanović.Jutarnji list je ob tem sporočilu Pahorja zapisal, da gre za krasno sporočilo in našemu predsedniku izrazili čast. Večernji list pa piše, da je »diplomatski, državniški in prijateljski nastop in podpora slovenskega predsednika v sosednji Hrvaški in državah, ki jih je epidemija novega koronavirusa najtežje prizadela, gesta, ki je v času kritik o nesolidarnosti med članicami EU, pozitivno odjeknila na Hrvaškem.« Dodajajo, da kljub nerešenemu vprašanju meje med državama komunikacija med predsednikoma obeh držav poteka nemoteno tako v času mandatakot tudi sedaj. Spominjajo, da je tudi novi predsednik Milanović za svojo prvo pot v tujino izbral Slovenijo.