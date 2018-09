Pahor izbral: to je kandidat za guvernerja Banke Slovenije

LJUBLJANA – Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor za mesto guvernerja Banke Slovenije predlaga Primoža Dolenca, namestnika guvernerja in člana sveta Banke Slovenije, so sporočili iz kabineta predsednika Pahorja. Pahor je o tem že obvestil predsednika državnega zbora (DZ) Dejana Židana.



Pahor ocenjuje, da kandidat izpolnjuje visoke strokovne kriterije in ima potrebne izkušnje za opravljanje te funkcije. V izjavi za javnost so zapisali, da Pahor po številnih uradnih in neuradnih pogovorih z vodji poslanskih skupin DZ ugotavlja, da v tem trenutku nobeden od kandidatov nima zagotovljene večine glasov v parlamentu, a meni, da bi Dolenc vseeno utegnil dobiti potrebno podporo.



Kandidat za guvernerja Banke Slovenije se bo javnosti predstavil še pred odločanjem DZ. Predvidoma bo javna predstavitev potekala v ponedeljek, 24. septembra 2018 v predsedniški palači. DZ pa bo o kandidatu glasoval najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga, glasovanje je tajno, kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh poslancev, torej 46.