Padla iz avtomobila in pristala na vozičku

Ob jubileju so podelili več priznanj, tudi tistim, ki so pomagali pri socialnih programih. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

32 let je imela ob nesreči.

Pisarna v kuhinji

Bernarda z možem Albertom in Jožetom Okornom FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Zgodilo se je in s tem moramo živeti.

NOVO MESTO – Le trenutek nepazljivosti, morda le delček sekunde, je dovolj, da se življenje povsem spremeni in se začrta pot, ki si je nihče niti v sanjah ne zamišlja. Morda skok v vodo, padec, prometna nesreča, bolezen. Usoda ali ne, življenje prizadetega in njegovih bližnjih v trenutku dobi nove dimenzije, odpre se neznan svet, sprva poln bolečin, stisk, negotovosti in krutih spoznanj, a vedno se najde upanje, vedno je pot, ki je morda še polnejša, kot bi jo sicer ponudilo življenje.Življenjeiz Novega mesta se je postavilo na glavo pred 41 leti, na svečnico. V novomeški bolnišnici je bila medicinska sestra in je morala, ko je končala nočno izmeno, kljub slabemu vremenu še na sestanek v Metliko in Črnomelj. »S sodelavcem sva prišla le do Gorjancev in splet okoliščin je naredil svoje, pristala sva v globeli globoko pod cesto. Čeprav sem bila pripeta z varnostnim pasom, sem padla iz avta. Poškodba, ki sem jo dobila v tistem trenutku, je bila dokončna. Kot medicinska sestra sem vedela, kaj pomeni takšna diagnoza, a si kljub temu nisem znala predstavljati, kako se mi bo življenje spremenilo,« se je usodnih trenutkov, takrat je imela 32 let, spominja Bernarda.Po poškodbi je bila dva meseca na zdravljenju v bolnišnici, sledila je še polletna rehabilitacija na Soči. Še dobro se spominja, kako je bilo, ko jo je možpripeljal domov. Nič ni bilo več, kot je bilo. Sploh pa sta bila prestrašena sinovain, stara šest in devet let. Sploh ne išče krivca za svojo nesrečo. »Zgodilo se je in s tem moramo živeti. Ampak moram pa povedati, da vsega tega ne bi zmogla, če ne bi imela tako velike podpore moža in otrok,« je hvaležna. Ničkoliko preprek so morali skupaj prebroditi, že takšnih osnovnih, kako priti v kopalnico, pa v hišo.»Ne morem si predstavljati, kako bi bilo, če ne bi imela takega moža, kot mi ga je Bog naklonil. Od vsega je bilo najtežje odgovoriti na brez besed vprašujoče očke otrok, ki bi mi rada pomagala, pa nista vedela, kako. Ko sta fanta odšla v šolo in mož v službo, je kar lep čas trajal jutranji obred, da sem prišla na voziček. Potem pa kavica, aspirin in solze, ki niso nehale teči. Srečno naključje je bilo, da so se že naslednje leto začele priprave na zagon našega društva. Kljub velikim bolečinam in duševnim stiskam sem se z največjo muko posvečala delu,« je v zborniku ob 40-letnici Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja zapisala Novomeščanka, ki jo zdaj razveseljujejo tudi trije vnuki.»Bila je samozavestna in polna energije, čeprav sveža parapleginja,« se začetkov društva in Bernardine zagnanosti spominja sedanji predsednik. Ustanovni člani, 10 jih je bilo, so za predsednika izbrali, pisarniške posle pa je prevzela Bernarda. In če so bile že takoj želje in načrti društva veliki, pa so že naslednji dan naleteli na velik problem. Ne le da niso imeli ne svinčnika ne papirja, kot se rad pošali zdajšnji predsednik Okoren, pač pa niso imeli niti pisalne mize. »Le s stoli nismo imeli težav,« se nasmehne Okoren. Prostorsko stisko sta rešila Bernarda in njen mož Albert, ki sta društvu začasno, pravzaprav za več let, odstopila sobo v domači hiši, tako je društvo dobilo streho nad glavo in uradni naslov, tam so zasedali tudi organi društva. Bernarda se še vedno aktivno vključuje v delo društva.Sčasoma je društvo dobilo svoje prostore, najprej v domu starejših občanov v Šmihelu, potem na Novem trgu, pred dobrim desetletjem pa so jih postavili v Šegovi ulici v Novem mestu. Združujejo paraplegike in tetraplegike iz 19 občin Dolenjske, Bele krajine in Posavja in so eno od devetih društev, ki so povezana v Zvezo paraplegikov Slovenije. Ta letos praznuje pol stoletja delovanja, društva pa 40-letnice, in res so nepogrešljiv dejavnik v mozaiku rehabilitacije paraplegikov in tetraplegikov, saj jim omogočajo kakovostno in aktivno življenje ter njihovo čim bolj enakopravno vključevanje na vsa področja delovnega in družbenega življenja.V Novem mestu so ob jubileju pripravili prisrčno prireditev, na kateri so se zahvalili tudi najbolj zaslužnim, da je društvo tako aktivno. Med najbolj zaslužnimi je zagotovo sedanji predsednik Jože Okoren iz Trebnjega, ki ga je bolezen prikovala na invalidski voziček pred pol stoletja kot mladega nadobudnega 20-letnika, ki zagotovo ni pričakoval takšnega poteka svojega življenja, a mu je kljub bridkemu spoznanju uspelo najti pravo pot v življenju. Še več; s svojim pozitivnim pogledom na življenje je zgled vsem, ki so se znašli v podobnem položaju.