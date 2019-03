Otrok umrl čakajoč operacijo na srčku

LJUBLJANA – Dogajanje na otroški srčni kirurgiji je znova pod drobnogledom medijev. Časnik Finance je namreč poročal o zapletih pri operaciji srčne zaklopke pri 14-letni deklici v začetku februarja. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana očitke zanikajo, so pa odredili izredni interni nadzor, ki še poteka.



Po neuradnih informacijah Financ naj bi 1. februarja ob operaciji srčne zaklopke pri omenjeni deklici v ljubljanskem UKC najverjetneje prišlo do zračne embolije, zaradi česar naj bi bili hudo prizadeti možgani bolnice. Tega naj ne bi mogla povsem popraviti nobena rehabilitacija. Deklica naj bi od rojstva, ko so ji operirali prirojeno srčno napako, do zdaj, ko ji je začela popuščati srčna zaklopka, živela normalno.



Iz UKC Ljubljana so sporočili, da zaradi varstva pacientovih pravic konkretnega primera ne morejo komentirati, lahko pa zatrdijo, da objavljeni podatki niso točni. »Kot vedno v podobnih primerih smo odredili izredni interni strokovni nadzor, ki še poteka. Ko bomo dobili poročilo, bomo o tem obvestili ministrstvo za zdravje,« so napovedali. Letos dve smrti Finance tudi poročajo, da sta v letošnjem letu na ljubljanski otroški srčni kirurgiji umrla dva otroka, kar je enako kot v celotnem lanskem letu. »O stanju na otroški srčni kirurgiji redno obveščamo strokovno javnost, svet pacientov in zavoda, zato danes objavljene informacije niso nove,« so se odzvali v UKC in spomnili, da so podatki, kolikor jih lahko razkrijejo, javno dostopni na njihovi spletni strani.



Sicer je na spletni strani UKC Ljubljana mogoče v zvezi s smrtnima primeroma v lanskem letu prebrati, da je enega bolnika »operiral kirurg Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni in je umrl v 30 dneh, drugi je bil operiran v bolnišnici Motol v Pragi in je umrl v Ljubljani nekaj mesecev po operaciji, zaradi odpovedi srčne mišice«. V zvezi z letošnjima smrtnima primeroma pa je pojasnjeno, da je en otrok »umrl čakajoč na že dogovorjeno operacijo na Dunaju«.