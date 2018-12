Osnovne šole naročajo hrano za učence mimo pravil

LJUBLJANA – Računsko sodišče je izvedlo prečno revizijo pravilnosti in učinkovitosti ravnanja s hrano v šestih osnovnih šolah, in sicer OŠ Šmihel, OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, OŠ Brezovica pri Ljubljani, OŠ Ivana Skvarče, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica in OŠ Vižmarje Brod.



OŠ Brezovica pri Ljubljani je sodišče izreklo negativno mnenje o pravilnosti ravnanja s hrano, ostalim pa mnenje s pridržkom. Sodišče je ugotovilo, da šole pri naročanju živil niso vedno ravnale v skladu s predpisi s področja javnega naročanja.



Ocenilo je tudi, da so vse šole s hrano ravnale delno učinkovito, ter jim podalo priporočila za izboljšanje poslovanja na tem področju. Od štirih šol je zahtevalo še predložitev odzivnega poročila.



Na podlagi opravljene revizije je sodišče zaključilo, da šole učencem sicer ponujajo uravnoteženo prehrano, a bi lahko storile več, da bi jo učenci tudi pojedli, ter učinkoviteje ravnale z odpadno hrano. »Zavedati pa se je treba, da se odgovornost za lastno zdravje in ustrezno prehranjevanje ter skrb za okolje začne doma,« je dodalo sodišče.



