Opozorilo za Slovenijo: neurje, nevihte, močan veter in toča

Petkovo neurje je povzročilo nevšečnosti predvsem na jugozahodu države. Meteorna voda je zalila več objektov in cest, veter je odkrival strehe in podiral drevesa.Zardi neurja je meteorna voda v zalila več objektov in cest v občinah Piran, Koper, Straža, Metlika, Sevnica in Slovenska Bistrica, poroča uprava za zaščito in reševanje.Veter je odkrival strehe stanovanjskih in drugih objektov, podiral drevesa na vozišča ter podrl drevo na elektroenergetski in telekomunikacijski vod. V Metliki je prevrnil leseno vrtno uto na železniške tire.V popoldanskih urah je večji del občine Sevnica zajelo močno neurje z dežjem, vetrom in s točo, ponekod tudi v velikosti oreha. Gasilci so iz sedmih objektov izčrpali meteorno vodo in s cestišča odstranili več podrtih dreves.V Luki Koper so morali ob 21.20 pripreti tudi ladijski promet, ki so ga sprostili nekaj pred 23. uro. Priprto pristanišče pomeni, da o dovoljenju za privez ali odvez odločajo za vsako ladjo posebej.