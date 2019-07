Prihaja nevarnost, gorijo rdeči alarmi

Se pri vas že nabirajo nevihtni oblaki ali klesti toča? Pošljite nam fotografijo ali video.

LJUBLJANA – Agencija za okolje in prostor (Arso) je za nekatere dele države prižgala rdeče opozorilo zaradi nevarnosti toče.Za katere dele države gori opozorilo, si poglejte:Za popoldne in zvečer so vročinske nevihte napovedane predvsem v zahodni polovici države. Največ možnosti za nastanek neviht naj bi bila predvsem na območju Gorenjske, Notranjske, Kočevske in notranjosti Primorske). Ponekod po notranjosti države se nevihte že pojavljajo.Ponoči se bo zjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. V petek bo povečini sončno. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj vročinskih neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.