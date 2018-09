Opozicija se čudi, kako Fakin rešuje slovensko zdravstvo

LJUBLJANA – Kaj dela minister za zdravje Samo Fakin v slovenski delegaciji na zasedanju generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku? O tem na twitterju pišejo tudi nekateri poslanci opozicije in se rogajo vladi: »Verjetno bo @vladaRS s konkretnimi argumenti pojasnila, kaj dela Samo Fakin v SLO delegaciji na zasedanju GS ZN. Aja, rešuje SLO zdravstvo. Otroška kardiologija deluje, čakalnih vrst ni,« je zapisala Jelka Godec (SDS). Ministrstvo je odgovorilo, a svojega odgovora v 140 znakov ni moglo strniti. O tam so pojasnili, da bosta v okviru generalne skupščine OZN potekali dve visoki zasedanji o obvladovanju tuberkuloze, že tretjič pa bodo razpravljali tudi o napredku pri preprečevanju in obvladovanju kroničnih nenalezljivih bolezni. Med govorniki bo tudi Fakin, ki bo govoril o napredku pri preprečevanju in obvladovanju kroničnih nenalezljivih bolezni.



»V petek 28. 9. 2018 pa Slovenija skupaj s SZO organizira tudi stranski dogodek, ki bo namenjen razpravi, kaj lahko na svetovni ravni naredimo za zmanjševanje škode zaradi alkohola. Minister za zdravje Samo Fakin bo udeležbo na GS OZN izkoristil tudi za več bilateralnih srečanj, med drugim z generalnim direktorjem Svetovne zdravstvene organizacije dr. Tedrosom, evropskim komisarjem za zdravstvo in potrošnike Vytenisom Andriukaitisom ter ministri za zdravje Nemčije, Danske, Rusije in Hrvaške,« so v odgovoru poslanki zapisali na ministrstvu za zdravje.