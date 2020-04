Opozicija zahteva sklic nujne seje komisije DZ

V opozicijskih SD, LMŠ, Levici in SAB zahtevajo sklic nujne seje komisije državnega zbora za nadzor javnih financ, na kateri bi razpravljali o gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev za nakup zaščitne opreme zaradi epidemije novega koronavirusa. Vladi očitajo nepregledno porabo in prikrivanje informacij ter pozivajo k pojasnilom.



Kot je na novinarski konferenci dejala poslanka SD Bojana Muršič, je treba domnevne nepravilnosti pri nakupu zaščitne opreme s proračunskim denarjem, o katerih so poročali mediji, čim prej razčistiti.



Številne informacije v medijih so po njenih besedah skrb »vzbujajoče in predvsem prinašajo kar nekaj nejasnosti. »Resnično je prišel čas, da ljudje dobijo ustrezne informacije o porabi davkoplačevalskega denarja,« je dejala. Nadzor porabe je po njenih besedah še posebej pomemben v luči tega, da je vlada pred časom zadržala izvajanje proračuna.



»Poslanci v mesecu dni nismo dobili niti ene informacije o porabi davkoplačevalskega denarja, razen od medijev, ki so poročali o takih in drugačnih aferah,« je opozorila. Tudi najnovejši nakup zaščitnih mask »z gumicami in s kuhinjskimi servietami« je po njenih besedah primer nakupa zaščitne opreme, ki v resnici ne nudi primerne zaščite.



»Podatek, da naj bi takšna maska stala 80 centov, je skrb vzbujajoč,« je dodala. Opozorila je tudi na navedbe o nepotizmu pri sklepanju poslov. »To so zadeve, ki zahtevajo jasne in glasne odgovore,« je dejala.



Po besedah Jerce Korče (LMŠ) mora opozicija v primeru, da se ministri bolj kot svojim nalogam posvečajo »piarovskim akcijam«, opozoriti na pomanjkljivosti in zagovarjati javni interes. »Nabave zaščitne opreme morajo biti pregledne in strokovne, preveriti je treba kakovost materiala,« je izpostavila.



Poudarila je, da mora opozicija »na to fronto z vsemi topovi«. Pri tem je navedla napovedano preiskovalno komisijo, nadaljnje seje komisije za nadzor javnih financ in morda tudi razmislek o interpelacijah. »Če predsednik vlade ne vidi, da njegova ekipa ne deluje v skladu s tistim, za kar je bila imenovana, je prav, da opozicija dvigne glavo in pove svoje,« je dodala.



Maša Kociper (SAB) je poudarila, da razumejo posebnost razmer, s katerimi se je morala soočiti vlada in ki so zahtevale posebne ukrepe za nabavo zaščitne opreme. »Vendar pa moramo kot opozicija opozarjati na napake in zlasti preprečiti zlorabe,« je poudarila.



Če je prišlo do napak, bodo to razumeli, saj se lahko zgodijo vsakomur. »Če pa se ti težki časi zlorabljajo za bogatenje posameznikov, je to skrajno zavržno in se je treba temu upreti,« je dodala.



Prepričana je, da bi morali preveriti ne le nabavo mask, temveč nabavo celotne zaščitne opreme. Znova je pozvala k ustanoviti preiskovalne parlamentarne komisije. »Še nikoli namreč nismo imeli položaja, ko se tako na hitro in tako na veliko nenadzorovano in brez dolgoročnih dokumentov porablja denar,« je opozorila.



Miha Kordiš (Levica) je vladi očital, da »vsem na očeh izvaja vojno dobičkarstvo. Zelo očitno je pokazala, da je ne zanima zaščita državljanov, temveč v prvi vrsti provizije. Zato je 200 milijonov evrov proračunskega denarja končalo v obliki preplačil in neustreznega materiala,« je dejal.



Znova je pozval k neposrednim nakupom opreme brez posrednikov, pa še to le v primeru, da proizvodnje ni mogoče organizirati v Sloveniji. Sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ v Levici po njegovih besedah pozdravljajo, saj želijo dobiti odgovore, vlado poklicati na odgovornost in predlagati alternative.



Poleg seznanitve s stanjem na področju urgentnih nabav zaščitne opreme bo komisija odločala tudi o predlogu sklepa, da računskemu sodišču priporoči prioritetno izvedbo izredne revizije smotrnosti, preglednosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev pri nakupu zaščitne opreme.