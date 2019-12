Opojna korenina mu je ustavila srce

Ni se držal navodil

Tako kotinnista bila zadovoljna z odločitvijo okrožnega sodišča, bržkone nista zadovoljna niti z odločitvijo višjega, ki je v celoti pritrdilo prvostopenjskemu. To je sklenilo, da mora raziskovalec in zagovornik ibogaina Paškulin plačati odškodnino Rotarju, ki se je z ibogainom poskušal znebiti odvisnosti, a se je po njegovem zaužitju zaradi resnega zdravstvenega zapleta seansa zanj skorajda končala usodno. Toženi Paškulin bo zdaj pravnomočno odločitev izpodbijal na vrhovnem sodišču.Čeprav je sodba pravnomočna, sodišče še ni reklo zadnje besede, saj je toženi Paškulin vložil predlog za dopustitev revizije, vrhovno sodišče pa mu je sredi novembra tudi ugodilo. Vrhovni sodniki se bodo ukvarjali predvsem z vprašanjem, ali sta sodišči pravilno presodili, da toženi ni izpolnil pojasnilne dolžnosti, s čimer naj bi opustil dolžno skrbnost in je zato ravnal protipravno.S koreninami iboge, močno psihoaktivne afriške rastline, ki sicer ni na seznamu prepovedanih substanc, se je Ljubljančan Rotar želel po alternativnem pristopu očistiti odvisnosti od prepovedanih drog, vendar se ni vse izteklo po načrtih.Potem ko ga je Paškulin 14. aprila 2009 po dogovoru z njim in njegovo družino odpeljal v počitniško hišo v Kamnik, mu je Rotar plačal 600 evrov in dobil v podpis »neke papirje«, Paškulin pa mu je dal skodelico s petimi žličkami iboge in vodo ter limono. Kmalu po zaužitju je začel izgubljati zavest in se je zgrudil.Prvo pomoč mu je dal ravno Paškulin, doktor biotehniških znanosti, terapevt medicinske hipnoze ter zdravnik brez licence, reševalci so ga nato odpeljali v kamniški zdravstveni dom, nato pa v ljubljanski klinični center. Tam so mu povedali, da mu je zastalo srce.Paškulin vztraja, da za zdravstvene zaplete in posledice ni odgovoren, saj se Rotar ni držal navodil, zastoj srca pa da je posledica njegove lahkomiselnosti in sočasne uporabe kokaina, metadona, apaurina in iboge.Kot pravi, je Rotarju izrecno odsvetoval zaužitje iboge za detoksikacijo od trdih drog, ker je preveč tvegano, svetoval pa mu je uživanje ibogaina v psihospiritualne namene po že opravljeni detoksikaciji. Posebno ga je, poudarja, opozoril, da v sebi ne sme imeti prepovedanih substanc ali metadona. Celo svoje sodelovanje je povezoval s tem, da bo Rotar ibogo zaužil na lastno odgovornost in da mora biti »čist«. In Rotar mu je, pravi Paškulin, zatrdil, da je uspešno prestal detoksikacijo, pred užitjem pa je tudi podpisal izjavo, da odgovorno uživa ibogo. A se je v bolnišnici izkazalo, da se dogovora ni držal, saj je imel v krvi znatno količino metadona, v urinu pa heroin, apaurin in kokain.Zapletu je po mnenju izvedencev po vsej verjetnosti botrovala kombinacija iboge in zaužitega metadona ter gensko pogojene počasne presnove, zaradi česar se v Rotarjevem organizmu ibogain in metadon razkrajata veliko počasneje. Izvedenka farmakologije in izvedenec internistične medicine še menita, da zapleta po vsej verjetnosti ne bi bilo, če bi imel Rotar običajen metabolizem.A je sodišče razsodilo, da bi moral Paškulin preveriti, kdaj je Rotar nazadnje zaužil metadon, ne pa da je na besedo verjel odvisniku, ki mu je zamolčal, da ga je zaužil manj kot 48 oziroma 72 ur pred tem.Moral bi se tudi bolje potruditi z razlago, koliko časa pred zaužitjem ibogaina ne sme uživati metadona, zastaviti bi mu moral podrobnejša vprašanja o tem, katero drogo je zaužil nazadnje, ali celo opraviti urinski test. Po drugi strani Rotar ni dovolj pozorno poslušal toženčeve razlage o metadonu, predvsem pa ni upošteval njegovih navodil, še pravi okrožno sodišče, takšnim razlogom pa je pritrdilo tudi višje sodišče, ki je zavrnilo pritožbi tako Rotarja kot Paškulina in v celoti potrdilo prvostopenjsko sodbo, so nam potrdili na okrožnem sodišču.Rotar je s tožbo od Paškulina zahteval 40.700 evrov odškodnine, sodišče pa je krivdo za dogodek razdelilo med oba. Kot primeren denarni obliž je Rotarju prisodilo 9000 evrov, kar ob upoštevanju Paškulinovega soprispevka, ki ga je sodišče opredelilo na 75 odstotkov, znaša 6750 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Rotarju od odškodnine v tem primeru ostane bolj malo, saj mora Paškulinu vrniti 5862 evrov pravdnih stroškov prvostopenjskega postopka.